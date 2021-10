“Pas assez bon” – Bruno Fernandes fait rage à Man Utd après le match nul d’Everton

Bruno Fernandes a fait savoir sans équivoque à ses coéquipiers de Manchester United que le match nul de samedi avec Everton n’était tout simplement pas assez bon et qu’une amélioration urgente était nécessaire.

Les Red Devils ont pris les devants à Old Trafford samedi grâce au premier but d’Anthony Martial en huit mois. Cependant, l’ouverture est venue après que les visiteurs aient grandi dans le concours.

En seconde période, Andros Townsend s’est assuré que les Toffees obtiennent un point mérité, terminant une pause rapide.

Pourtant, Everton aurait pu prendre les trois points si Yerry Mina ne s’était pas éloigné du hors-jeu avant de rentrer tard à la maison. Ici, nous avons évalué et prévu les joueurs exposés à Old Trafford.

Prenant la parole après le match, Ole Gunnar Solskjaer a admis que les équipes de contre-attaque lui causaient des problèmes secondaires.

Et c’était très visible que Cristiano Ronaldo était bouleversé par la perte de deux points. En ce qui concerne sa réaction, expert Rio Ferdinand a donné cet aperçu de ses actions et de ce qu’il a dit à ses coéquipiers.

Maintenant, le milieu de terrain vedette Fernandes a emboîté le pas.

Et il admet qu’ils doivent renforcer leurs idées s’ils veulent profiter d’une saison réussie.

“Bien sûr, je pense que c’est vraiment difficile pour nous”, a déclaré la star portugaise à MUTV.

«Nous avons très bien joué en première mi-temps, nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps, nous ralentissons à nouveau. Encore une fois, nous faisons cette erreur. Nous devons apprendre.

« Nous devons apprendre et le moment est venu parce que nous ne pouvons plus le faire. Nous l’avons fait tellement de fois. Nous ne pouvons pas ralentir le jeu lorsque nous gagnons.

« Nous devons aller plus vite, marquer à nouveau un, deux buts et après, OK, vous pouvez ralentir et les faire courir un peu plus.

« Mais nous devons continuer maintenant. Cela ne sert à rien… nous pouvons être frustrés à cause du résultat, bien sûr, mais nous devons revenir après l’équipe nationale et être ensuite prêts pour les prochains matchs.

Fernandes ne fuit pas sa responsabilité dans ses commentaires, levant les mains pour le pauvre coin qui a conduit à la pause d’Everton qui a vu Townsend annuler le premier match de Martial.

“C’est un très mauvais coin de ma part”, a-t-il déclaré. «Nous ne fermons pas assez bien en dehors de la surface, nous ne dégageons pas le ballon, nous ne commettons pas de faute – de nombreuses erreurs commencent dans mon coin.

« Nous devrions le faire mieux et nous devrions apprendre parce que ce n’est pas la première fois que cela se produit.

“Nous devons faire mieux la prochaine fois parce que maintenant nous devons faire quelque chose, nous devons changer quelque chose parce que quelque chose ne fonctionne pas pour concéder autant de contre-attaques.

«Il s’agit de nous, les joueurs à l’intérieur du terrain, en train de faire quelque chose. Il ne s’agit pas de quelqu’un d’autre.

«Nous devons faire une faute, nous devons arrêter le jeu, je dois prendre un meilleur virage. Beaucoup, beaucoup de choses doivent être améliorées.

Le but martial fait sourire Bruno Fernandes

Le tirage au sort augmente l’examen minutieux de Solskjaer et de l’équipe, mais la journée n’a pas été entièrement négative, Martial marquant un premier but pour le moral de United en huit mois.

“C’est bien d’avoir à nouveau Anto qui marque des buts”, Fernandes ajoutée.

« Nous sommes heureux pour lui car ce n’est pas facile pour Anto. « Bien sûr, il jouait beaucoup. Il y a deux saisons, il était le meilleur buteur de l’équipe, il est donc difficile pour lui de ne pas jouer autant de matchs qu’il le souhaite.

«Mais il montre qu’il est prêt quand il arrive. Il montre une fois de plus qu’il peut être un élément important pour nous et il le sera encore à l’avenir. »

