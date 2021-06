La page économique du Wall Street Journal a rapporté hier l’une de ces histoires mineures que vous pourriez ignorer si vous ne vous arrêtez pas et ne vous interrogez pas sur les curieux détails manquants. Voici le lede (avec les bits significatifs de demi-nouvelles dans mon caractère gras):

US Grid recherche de nouveaux investisseurs après le retrait d’EnCap Un accord de courte durée d’EnCap Investments illustre les défis auxquels les sociétés de capital-investissement qui investissent dans l’énergie propre peuvent être confrontées, notamment atteindre leurs objectifs de rendement grâce à de telles transactions. US Grid Co., qui se concentre sur les centrales électriques au gaz naturel, recherche de nouveaux investisseurs après le retrait d’EnCap de son investissement dans la société basée à New York à la fin de l’année dernière, a déclaré Jacob Worenklein, directeur général d’US Grid.

EnCap a soutenu US Grid en 2019 pour l’aider à acquérir des centrales au gaz dans les grandes villes américaines, puis à ajouter des batteries de stockage et d’autres systèmes d’énergie renouvelable pour réduire les émissions. Mais EnCap s’est détérioré sur l’accord une fois qu’il a déterminé que les usines que US Grid pourrait potentiellement acquérir et modifier ne répondrait pas aux attentes de rendement de l’entreprise, a déclaré Jim Hughes, associé directeur d’EnCap. Il dirige les investissements de l’entreprise dans les énergies propres. “Nous n’avons tout simplement jamais trouvé d’opportunités qui, selon nous, représentaient un bon rapport risque-rendement”, a déclaré M. Hughes. « Nous avons finalement décidé de nous retirer de cette stratégie. »

L’énergie verte est censée faire fureur parmi les investisseurs ces jours-ci, mais cet élément suggère que le taux de rendement est peut-être inférieur à la moyenne. Quel est le taux de rendement attendu pour cette entreprise d’investissement et d’autres similaires ? L’histoire ne le dit pas, et les journalistes du Journal ne semblent pas intéressés ou capables de le découvrir.

Je pourrais être que le mix technologique (stockage de l’énergie renouvelable aux côtés des centrales de secours au gaz) est trop immature ou incertain, et avec les prix du gaz naturel à la hausse en ce moment, les marges des centrales au gaz sont réduites. D’un autre côté, le monde entier de l’investissement dans l’électricité est gravement perturbé par les subventions, les mandats renouvelables et d’autres distorsions du marché. Je ne voudrais pas non plus y toucher. Pouvez-vous dire « actifs bloqués » ?

Si vous voulez comprendre comment sont devenus les investissements énergétiques axés sur les subventions (c’est-à-dire sur des bases politiques), découvrez ce qui est arrivé aux nouvelles installations éoliennes lorsque le somptueux crédit d’impôt à la production (PTC) pour l’énergie éolienne a été autorisé à expirer plusieurs fois. les deux dernières décennies : les investisseurs cessent d’acheter les choses. Pas étonnant que l’industrie éolienne se soit battue (avec succès hélas) pour prolonger le PTC pendant plusieurs années : c’est la seule façon de garantir un profit.