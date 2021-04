Pas assez réveillé! La communauté LGBTQ refuse d’approuver Jenner pour CA Gov ⋆ .

Une célébrité sans expertise politique qui est aussi une femme transgenre qui se présente pour le gouverneur de Californie? C’est un match fait au paradis. Mais ajoutez le fait gênant qu’elle se présente comme républicaine et que ce fantasme libéral est détruit.

Le vendredi 23 avril, Caitlin Jenner, ancienne olympienne et beau-père de Kardashian, désormais femme trans, a confirmé sa candidature au poste de gouverneur de Californie. L’élection potentielle de la première femme trans gouverneure de Californie devrait être un moment brillant pour la communauté LGBTQ, mais les tendances conservatrices de Jenner l’ont immédiatement disqualifiée de gagner leur approbation.

Jenner a écrit une annonce sur le site Web de sa campagne:

La Californie est ma maison depuis près de 50 ans. Je suis venu ici parce que je savais que n’importe qui, quel que soit son parcours ou sa situation dans la vie, pouvait transformer ses rêves en réalité. Mais au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par le régime du parti unique qui place la politique sur le progrès et les intérêts particuliers sur les gens. Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire.

Jenner est un républicain et, il s’avère, quelque chose d’un conservateur fiscal – quelque chose dont la Californie a désespérément besoin pour le moment. Mais cela la rend impure. Jenner n’est apparemment pas suffisamment réveillé pour faire la coupe.

La foule LGBTQ n’a pas accueilli favorablement la nouvelle de la campagne de Jenner et est allée sur Twitter pour exprimer sa désapprobation. Beaucoup considèrent le plan de Jenner comme une «campagne de vanité». Charlotte Clymer, qui est une femme trans, militante et directrice de la communication et de la stratégie pour «Catholics for Choice», a dénoncé Jenner comme étant «incroyablement égoïste», avec des objectifs politiques uniquement dans le but de «faire tout ce qu’il faut pour stimuler Caitlyn Jenner , et elle ne se soucie pas de savoir qui est blessé en cours de route.

Non seulement cela, mais Clymer a accusé Jenner d’être un mécanisme de transphobie ?? Cette méchante «catholique pour le choix» et elle-même croit que «les vues stupides de Jenner seront militarisées contre les personnes trans» et que sous son bureau «la transphobie sera incontrôlée». D’une manière ou d’une autre, cette caractérisation semble illogique:

Caitlyn Jenner n’a pas de réel soutien. Je me fiche de sa candidature. Je me soucie de la manière dont ses vues asinines seront utilisées comme arme contre les personnes trans et de la manière dont la transphobie ne sera pas contrôlée. C’est purement une campagne de vanité, et c’est incroyablement égoïste. – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 23 avril 2021

Equality California, un groupe de défense des droits des LGBT à but non lucratif en Californie, avec l’autorité supposée d’être le porte-parole de toutes les personnes LGBT de Californie, est scandalisé par l’audace de Jenner à se présenter aux élections du gouverneur. L’organisation queer a tweeté:

Ne vous y trompez pas: nous avons hâte d’élire un gouverneur #trans de Californie. Mais @Caitlyn_Jenner a passé des années à dire à la communauté # LGBTQ + de faire confiance à Donald Trump. Nous avons vu comment cela s’est avéré. Maintenant, elle veut que nous lui fassions confiance? Passe difficile. @StopRepRecall pic.twitter.com/0zMw2HURNG – Equality California (@eqca) 23 avril 2021

De toute évidence, le défaut fatal de Jenner est sa différence d’opinion. Toute parole ou acte à distance pro-Trump est certainement un bouton de mise à mort, mais Jenner devrait savoir que la liberté de pensée n’est pas autorisée par la cabale LGBT.

La menace typique, M. Sulu alias George Takei a écrit un tweet de type stéréo dans lequel il a déclaré:

Les Noirs ne voteraient pas pour Candace Owen pour le poste. La communauté des personnes handicapées ne voterait pas pour Madison Cawthorn. Je suis LGBTQ mais je ne voterai pas pour Caitlyn Jenner. Juste pour que nous soyons clairs. – George Takei (@GeorgeTakei) 23 avril 2021

De tels libres-penseurs!

L’ennuyeuse Alyssa Milano dit «ENFER NON» à la course de Jenner, discréditant son transgenre pour avoir couru en tant que républicaine. Incrédulement, Milano a tweeté:

Avec tout le respect que je vous dois, @Caitlyn_Jenner, vous vous présentez en tant que républicain?! Les républicains nient votre existence et essaient d’effacer les jeunes trans. SÛREMENT PAS. https://t.co/tUiBHTqZ0P – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 23 avril 2021

L’actrice de feuilleton Nancy Lee Grahn a ordonné à Jenner de «Just. Arrêter.” sur Twitter. Emballez-le Caitlyn! Nancy Lee vient de terminer toute votre carrière.

C’est drôle comme ces personnes hétérosexuelles ont le culot de condescendre envers une femme trans et de lui dire quoi faire. Où est l’indignation morale? Pire encore, l’hypocrisie de la communauté LBGTQ qui se targue de l’inclusivité, de renier l’un de ses membres pour avoir interdit les opinions politiques. Vraiment, ces gens sont dérangés.