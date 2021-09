Pas beau pour Clemson, Ohio State

Ce n’est que la semaine 4 de la saison de football universitaire, mais les meilleures équipes généralement en lice pour les éliminatoires de football universitaire ont déjà été défiées (et certaines ont évidemment perdu). Et cela ouvre la porte à peut-être plus de chaos et de débats en séries éliminatoires que d’habitude.

Au cours de la troisième semaine, l’Alabama a survécu à une forte tentative de retour de Floride en deuxième mi-temps et l’Oklahoma a résisté au Nebraska. Plus tôt cette saison, Clemson est tombé contre la Géorgie, l’État de l’Ohio a perdu contre l’Oregon et Notre Dame n’est pas l’argument le plus solide pour expliquer pourquoi il mérite une autre place en séries éliminatoires.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie en ce qui concerne l’image des éliminatoires du football universitaire? Cela n’a pas l’air d’être comme d’habitude, même si c’est encore très tôt dans la saison.

Avant les matchs de la semaine 4, l’Alabama et la Géorgie ont les meilleures chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon le Football Power Index d’ESPN jeudi. Alors que les chances du Crimson Tide sont légèrement en hausse à 77,5% contre 75,5% la semaine dernière, les Bulldogs ont vu un bond plus important à 73,0% contre 68,5%.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, cependant, c’est que la Géorgie a 45,8 pour cent de chances de remporter le titre SEC, tandis que l’Alabama en a 40,7 pour cent. Et parce que les deux équipes sont en tête de ce classement, il semble probable que si elles gagnent et que le match pour le titre de la conférence est serré, les deux se qualifieront pour les séries éliminatoires.

Et l’Oklahoma et l’Oregon complètent le top 4 des équipes à ce stade de la saison. Ce sont les mêmes quatre équipes que la semaine dernière, mais la Géorgie et l’Oklahoma ont changé de place après que les Bulldogs ont secoué la Caroline du Sud et que les Sooners ont eu du mal à garder le Nebraska à distance.

Voici un aperçu des équipes ayant les meilleures chances de participer aux éliminatoires du football universitaire avant la semaine 4, selon le FPI d’ESPN jeudi.

1. Marée cramoisie en Alabama (3-0)

Éliminatoires: 77,5%

Match de championnat national : 52,0 pour cent

Gagner le championnat : 31,2 pour cent 2. Bulldogs de Géorgie (3-0)

Éliminatoires: 73,0%

Match de championnat national : 45,9 pour cent

Gagner le championnat : 26,4 pour cent 3. Oklahoma Sooners (3-0)

Éliminatoires: 59,4 pour cent

Match de championnat national : 30,2 pour cent

Gagner le championnat : 14,4 pour cent 4. Canards de l’Oregon (3-0)

Éliminatoires: 39,8 pour cent

Match de championnat national : 13,0 pour cent

Gagner le championnat : 4,4 pour cent

Même si ce ne sont pas les quatre équipes auxquelles nous nous attendons généralement à être au sommet avec les meilleures chances en séries éliminatoires à ce stade de la saison, elles ne sont pas surprenantes après les premières semaines de football. Mais les équipes restantes dans le top 10 avec les meilleurs tirs en séries éliminatoires sont celles où les choses deviennent amusantes et intéressantes.

Clemson – et en particulier l’offensive des Tigers – n’a pas l’air aussi difficile qu’il le fait habituellement. Et bien qu’il soit toujours favori pour remporter l’ACC, cela pourrait ne pas être suffisant cette année pour une offre en séries éliminatoires, d’autant plus qu’il a déjà une défaite précoce. De plus, la chance des Tigers de se qualifier pour les séries éliminatoires a chuté de 10 points de pourcentage depuis la semaine dernière sur le FPI d’ESPN.

De plus, le Michigan, Ole Miss et Cincinnati ont fait leur entrée dans le top 10 des équipes avec les meilleures chances de jouer pour la première fois cette saison, de sorte que le Big Ten et la SEC ont chacun trois équipes sur la liste.

Et avec certaines de ces équipes puissantes mises au défi au début de la saison, les Bearcats pourraient peut-être devenir la première équipe du groupe des 5 à être invitée aux éliminatoires. Leur prochain match est contre Notre Dame au cours de la semaine 5, et s’ils peuvent remporter la victoire – ce qui semble être une réelle possibilité avec une équipe fragile de Fighting Irish – leurs chances en séries éliminatoires devraient être vraiment renforcées.

Voici un aperçu des équipes restantes avec les 10 meilleures chances de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire avant les matchs de la semaine 4, selon le FPI d’ESPN.

5. Tigres de Clemson (2-1)

Éliminatoires: 29,9 pour cent

Match de championnat national : 13,0 pour cent

Gagner le championnat : 5,6 pour cent 6. Wolverines du Michigan (3-0)

Éliminatoires: 25,6%

Match de championnat national : 11,2 pour cent

Gagner le championnat : 4,8 pour cent 7. Ohio State Buckeyes (2-1)

Éliminatoires: 22,7 pour cent

Match de championnat national : 10,8 pour cent

Gagner le championnat : 4,8 pour cent 8. Penn State Nittany Lions (3-0)

Éliminatoires: 15,3 pour cent

Match de championnat national : 5,3 pour cent

Gagner le championnat : 1,8 pour cent 9. Ole Miss Rebels (3-0)

Éliminatoires: 10,5 pour cent

Match de championnat national : 4,0 pour cent

Gagner le championnat : 1,6 pour cent 10. Bearcats de Cincinnati (3-0)

Éliminatoires: 9,3 pour cent

Match de championnat national : 2,4 pour cent

Gagner le championnat : 0,7 pour cent

Et pour ce que ça vaut, Notre Dame a actuellement la 15e meilleure chance de se qualifier pour les séries éliminatoires avec seulement 3,3%. On dirait que les Fighting Irish seront assis sur celui-ci, à moins d’effondrements désastreux des meilleures équipes.

