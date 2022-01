Pas beaucoup d’opportunités pour EPC cos dans le solaire pour le moment : Vimal Kejriwal, MD & CEO, KEC International

« Les choses commenceront à s’améliorer à partir du quatrième trimestre et nous nous attendons à ce que les affaires se normalisent à partir du premier trimestre. »

Par Rajesh Kurup

KEC International s’attend à ce que son activité de contrat d’oléoduc et de gazoduc à travers le pays soit une entreprise de 1 000 crores de roupies et remporte 1 500 crores de roupies supplémentaires grâce à des contrats mondiaux au cours des deux ou trois prochaines années. De plus, avec la baisse des prix des matières premières, elle s’attend à un retour à la normale de l’activité à partir du quatrième trimestre. Vimal Kejriwal, directeur général et PDG de la société, a déclaré à Rajesh Kurup de FE que les opportunités du secteur solaire étaient minimes et que les revenus des activités civiles devraient doubler. Extraits :

KEC a affiché un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre. Cela a-t-il été impacté par le Covid ou par la hausse des prix des matières premières ?

Il y a eu un impact marginal de Covid sur le chiffre d’affaires en raison des restrictions mondiales sur les affaires, mais en grande partie l’impact était dû aux vents contraires des matières premières. Les prix de l’acier et de l’aluminium ont fortement augmenté. Côté marge, nous avons enregistré quelques pertes dans notre filiale brésilienne à cause du Covid, qui devraient s’atténuer d’ici la fin de ce trimestre.

Combien de temps pensez-vous que la volatilité des prix des matières premières va perdurer ?

Les prix de l’acier, du cuivre, de l’aluminium et du ciment ont commencé à baisser et cet impact commencera à se manifester principalement à partir du quatrième trimestre. Cette année, nous avons une prise de commandes de Rs 12 000 crore. Avec l’exécution de ces commandes, nous verrons également la rentabilité car elles se situent à de nouveaux niveaux de coûts. Les choses commenceront à s’améliorer à partir du quatrième trimestre et nous nous attendons à ce que les affaires se normalisent à partir du premier trimestre.

Comment l’acquisition de Spur Infrastructure aidera-t-elle votre entreprise de pipelines pétroliers et gaziers à travers le pays ?

Il s’agit d’une entreprise EPC complète, qui s’inscrit dans l’orientation du gouvernement dans ce secteur. Fondamentalement, nos clients sont GAIL et IOC, et d’autres comme GSPL, et le total des investissements du pipeline pour ces sociétés est d’environ Rs 4 000 à 5 000 crore par an. Nous avons l’intention de faire de cette entreprise une entreprise de 1 000 crores de roupies au cours des deux ou trois prochaines années. De plus, nous prévoyons de remporter de nombreux contrats mondiaux, ce qui ajoutera 1 500 crore de Rs supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Pourquoi le solaire n’est-il pas un domaine d’intérêt pour KEC ?

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les entreprises EPC dans le solaire, mais avec l’entrée de certains géants, les vannes s’ouvriraient. À l’avenir, lorsque des acteurs plus importants entreront en scène et que l’industrie se normalisera, nous nous attendons également à des commandes importantes de la part de l’énergie solaire. À l’heure actuelle, il n’y a pas de standardisation dans l’EPC solaire car les développeurs viennent de différents pays, où les affaires se font différemment.

Vous attendiez également des commandes EPC de Transmission & Distribution (T&D) en provenance d’Europe ?

Nous venons de recevoir notre première commande EPC d’Europe et nous avions acquis une unité de fabrication à Dubaï l’année dernière. Cette unité est prête à servir le marché européen. Nous allons maintenant commencer à recevoir des commandes pour la fourniture de tours de transmission, ce qui est une grosse affaire pour nous en Europe.

Quelle est la taille de votre carnet de commandes ?

L’ensemble de notre carnet de commandes est d’environ Rs 30 000 crore, dont environ Rs 7 000 crore en position L1 (le plus bas soumissionnaire). Sur notre pipeline d’appels d’offres, nous avons cité environ Rs 30 000 crore et citerions un autre Rs 30 000 à 35 000 crore dans diverses entreprises. Notre activité civile se porte bien, et cette année, notre carnet de commandes est d’environ Rs 6 000 crore. L’année dernière, les revenus des affaires civiles étaient de Rs 1 100 crore, que nous prévoyons de doubler cette année. Notre concentration sur le civil se poursuivra dans les propriétés industrielles, résidentielles, les conduites d’eau et les infrastructures urbaines telles que le métro.

