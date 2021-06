Pas besoin de casser le dépôt fixe ! Jana Small Finance Bank offre de l’argent à seulement 0,25% au-dessus du taux FD

in

Image représentative/Pixabay

Afin d’offrir un soutien financier à ses titulaires de comptes touchés par COVID-19, Jana Small Finance Bank Ltd a étendu sa facilité de découvert (OD) contre dépôt fixe (FD) à un taux d’intérêt nominal à tous ses clients à travers l’Inde. La banque a déclaré dans un communiqué aujourd’hui que le taux d’intérêt sur cette facilité est de 0,25 point de pourcentage au-dessus du taux FD avec une utilisation de 50 pour cent ou plus.

La banque a déclaré qu’un client peut obtenir jusqu’à 90 pour cent de la valeur FD en tant que OD. La tarification spéciale sera disponible pour les clients existants de la banque jusqu’au 31 décembre 2021. Pour obtenir l’OD, les clients doivent postuler avant le 30 juin 2021.

Les clients de Jana Small Finance Bank peuvent bénéficier de cette facilité au lieu de liquider le FD pour répondre à leurs besoins de liquidité. La banque a également déclaré que les clients continueraient à bénéficier des taux d’intérêt applicables sur leurs FD.

LIRE AUSSI | Client SBI ? Profitez d’un prêt jusqu’à Rs 5 lakh pour le traitement Covid-19 – Vérifiez les détails

Les clients peuvent effectuer le paiement de la facilité OD selon leur choix, c’est-à-dire soit en une seule fois, soit en plusieurs fois. Jana Small Finance Bank ne facturera aucun frais de traitement pour la même chose. Cette installation peut être utilisée en fournissant une documentation simple et peut être effectuée rapidement.

Commentant l’offre, Ajay Kanwal, directeur général et PDG de Jana Small Finance Bank Ltd, a déclaré : « Lorsque le verrouillage s’ouvrira, cela aidera nos clients à disposer d’une ligne de crédit pour leur entreprise ou leurs besoins personnels sans liquider leur dépôt. Par conséquent, nous avons pris un appel conscient pour offrir le taux le plus bas de 0,25 pourcentage par rapport au taux FD car nous pensons que c’est le besoin de l’heure.

Le montant minimum de la facilité OD FD auprès de la banque doit être de 10 000 Rs et une durée FD de 180 jours ou plus. Le client peut retirer l’argent via tous les canaux disponibles de Jana Small Finance Bank comme en ligne, par chèque, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.