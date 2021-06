Pas Biden ? Chris Cuomo blâme Mitch McConnell pour les récentes cyberattaques ⋆ 10z viral

Avec Donald Trump hors de ses fonctions, Chris Cuomo a besoin d’un nouveau méchant sur qui tout blâmer. Vendredi, à Cuomo Prime Time, il a choisi le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, le blâmant pour une série de cyberattaques récentes. Il ajoutera plus tard que les téléspectateurs devraient être reconnaissants envers nos médias d’information.

Pour Cuomo, le Congrès est à blâmer pour les récentes attaques.

Plus précisément, pour Cuomo, c’est la faute de McConnell : « Maintenant, lorsque les législateurs ont eu la chance d’adopter une véritable législation sur la cybersécurité en 2012, devinez qui l’a fait mourir ? Mitch McConnell, a mené une obstruction au Sénat et a également bloqué une dénonciation bipartite de l’ingérence russe dans nos élections », a-t-il accusé.

Cuomo a publié le titre du New York Times sur le sujet à l’époque, mais n’a pas lu l’article. S’il l’avait fait, il aurait découvert que McConnell accusait les démocrates d’essayer de “faire rouler un projet de loi” sans nier la nécessité de renforcer les cyberdéfenses. John McCain, que les médias ont utilisé comme un bâton contre les républicains ces dernières années, était également opposé à ce projet de loi.

Cuomo a également déclaré que McConnell “a bloqué ironiquement un projet de loi sur la sécurité des élections en 2019, puis a rejeté les critiques selon lesquelles il aidait la Russie”. McConnell a déclaré à l’époque que le Congrès avait déjà donné de l’argent aux États et adopté d’autres projets de loi liés à la sécurité des élections, rendant le projet de loi en question inutile.

Pourtant, à cause de gens comme McConnell, Cuomo a maintenu que Poutine se moque de nous.

“La Maison Blanche dit que le président Biden envisage de parler de ces piratages avec Poutine dans deux semaines lors d’un sommet à Genève, mais Poutine fait déjà ce qu’il fait de mieux, se moquant de l’évidence”, a vanté Cuomo.

Il a ensuite joué un clip de Poutine disant que les tentatives de lier les piratages à la Russie sont “juste hilarantes”. Pour Cuomo, cela a été l’occasion de faire une digression sur la beauté des médias :

Ce sont des médias gérés par l’État. Tu vois comment le gars a dû hocher la tête, hocher la tête ? Pourquoi? Parce qu’il veut continuer à faire son travail. N’oubliez pas que ce que vous avez est une bénédiction dans ce pays avec les médias. Si cela avait été en Amérique, ce leader aurait été interrogé sur ce qu’il venait de dire. Je sais que les médias ne sont pas parfaits et qu’ils sont très imparfaits. Cela me dérange aussi régulièrement même si j’en suis membre. Mais souvenez-vous de la bénédiction.

Lorsque Cuomo a critiqué ses “médias hautement imparfaits”, il ne faisait probablement pas référence à lui-même en train de diffuser des théories du complot démystifiées sur Twitter.

CHRIS CUOMO : Tous le même message. Personne n’agit. Le Congrès n’a pas poursuivi les coupables. Beaucoup d’entre eux ont été retracés jusqu’en Russie. Donc, soit c’est une ferme de trolls liée d’une manière ou d’une autre au renseignement russe, soit ce sont des acteurs russes dont la Russie est consciente même s’ils ne les contrôlent pas mais qu’ils les autorisent à opérer. D’accord? Maintenant, lorsque les législateurs ont eu la chance d’adopter une véritable législation sur la cybersécurité en 2012, devinez qui l’a fait mourir ? Mitch McConnell, a mené une obstruction au Sénat et a également bloqué une dénonciation bipartite de l’ingérence russe dans notre élection. Il a ironiquement bloqué un projet de loi sur la sécurité électorale en 2019, puis a rejeté les critiques selon lesquelles il aidait la Russie. La Maison Blanche a déclaré que le président Biden prévoyait d’évoquer ces piratages avec Poutine dans deux semaines lors d’un sommet à Genève, mais Poutine fait déjà ce qu’il fait de mieux, se moquant de l’évidence.

VLADIMIR POUTINE [VIA TRANSLATOR]: C’est juste ridicule de blâmer la Russie pour cela. Je pense que les services américains concernés devraient découvrir qui sont les escrocs, pas la Russie à coup sûr. Pour que nous extorquions de l’argent à une entreprise ? Nous avons affaire à de la viande de poulet ou de bœuf. C’est juste hilarant.

CUOMO : Un petit pas de côté là. C’était la chaîne 1, n’est-ce pas ? Ce sont des médias gérés par l’État. Tu vois comment le gars a dû hocher la tête, hocher la tête ? Pourquoi? Parce qu’il veut continuer à faire son travail. N’oubliez pas que ce que vous avez est une bénédiction dans ce pays avec les médias. Si cela avait été en Amérique, ce leader aurait été interrogé sur ce qu’il venait de dire. Je sais que les médias ne sont pas parfaits et qu’ils sont très imparfaits. Cela me dérange aussi régulièrement même si j’en suis membre. Mais souvenez-vous de la bénédiction. D’accord? Un pas de côté. Maintenant, revenons au focus. Il peut en plaisanter. Il peut dire que c’est hilarant. Mais nous savons qu’il pense que la blague est sur nous et nous savons pourquoi il peut rire parce que nous savons qui a acheté sa perfidie.