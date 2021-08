“Pas comme ça” George Russell voulait son premier podium

Bien que George Russell admette qu’une non-course de deux tours derrière la voiture de sécurité n’était « pas la façon dont il voulait son premier podium en F1, il l’acceptera.

Russell a monté son premier podium de Formule 1 lors des qualifications de samedi, plaçant sa Williams en P2 sur la grille du Grand Prix de Belgique.

Les surprises n’ont cessé d’affluer.

La pluie tombant dimanche, la Formule 1 a retardé le départ du grand prix de plus de deux heures avant d’envoyer les pilotes faire quelques tours derrière la voiture de sécurité.

Cela signifiait qu’un résultat pouvait être établi avec Russell terminant P2 un jour où personne n’était autorisé à dépasser, à courir ou à faire autre chose que de suivre la voiture devant tout en faisant de son mieux pour ne pas la jeter.

Malgré les circonstances étranges, le Britannique n’en était pas moins satisfait de son premier podium.

« Absolument », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si c’était encore un week-end très important. « Evidemment pas comme j’aurais aimé obtenir mon premier podium.

“C’est un peu étrange d’y parvenir de cette manière, mais en fin de compte, nous avons été récompensés pour un travail aussi fantastique hier [in qualifying]. “

OUI LES GARS !!! C’EST UN PODIUM !!! Peu importe comment cela se passe, ils comptent tous et l’équipe le mérite tellement. Entrez-y @WilliamsRacing !!! pic.twitter.com/0YG47piJug – George Russell (@GeorgeRussell63) 29 août 2021

Mais même terminer deux tours derrière la Safety Car n’a pas été facile avec Russell l’un des chanceux en matière de pulvérisation car il n’avait que la Safety Car et Max Verstappen devant lui.

“Même si j’étais deuxième derrière Max, à plus de 200 km/h, je ne pouvais rien voir”, a-t-il déclaré. « J’aurais aussi bien pu fermer les yeux dans la ligne droite et devoir lever les gaz.

« Donc, ce n’était pas du tout sûr de courir. Je pense que la FIA a pris la bonne décision.

Il a ajouté : « Comme il commence à faire noir et que la pluie augmente légèrement, il n’était probablement jamais vraiment en bon état de conduire. Alors oui, ça a été une très longue journée, c’est sûr, mais pour toute l’équipe, c’est un résultat énorme.

« Pour nous, être sur ce podium, peu importe comment nous y sommes parvenus, être sur ce podium, c’est un résultat énorme pour nous de… se souvenir que nous avons terminé derniers du championnat des constructeurs trois années de suite et nous sont ce week-end, se qualifiant en première ligne et montant sur le podium.

“Je suis vraiment fier d’avoir réalisé cela avec l’équipe.”

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a également marqué un jour où Williams était l’une des deux seules équipes à placer les deux voitures dans les points.

En doublant le total de points de l’équipe à 20, Williams compte désormais 17 points d’avance sur Alfa Romeo alors qu’elle détient la huitième place.

Russell estime que P8 peut maintenant être sécurisé.

“Je pense que le nombre de points que nous avons marqués en Hongrie était probablement suffisant pour avoir obtenu cette huitième place chez les constructeurs”, a-t-il déclaré, “mais je pense que cela enlève probablement encore plus de pression maintenant, pour sortir, vraiment tout mettre sur le peut-être essayer des choses plus extrêmes, voir si nous pouvons apprendre quelque chose de plus – parce qu’il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas marquer plus de points.

«Et, j’attends déjà avec impatience le week-end prochain et à Zandvoort. Circuit incroyable. Ce sera probablement difficile de courir, mais je pense que toute l’ambiance là-bas sera géniale.