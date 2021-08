“Pas comment vous voulez gagner” admet Verstappen car aucun tour de course n’est effectué à Spa · .

in

Max Verstappen a déclaré que sa victoire au Grand Prix de Belgique semblait quelque peu creuse après qu’aucun tour de course n’ait été effectué à Spa-Francorchamps.

De fortes pluies persistantes ont contrecarré à plusieurs reprises les efforts pour commencer la course. Les pilotes n’ont parcouru que trois tours, tous derrière la Safety Car, en trois heures et demie.

Verstappen a déclaré que son étrange victoire montrait que “avec le recul, il était très important d’obtenir cette pole position”.

« Bien sûr, c’est vraiment dommage de ne pas faire de bons tours. Mais les conditions étaient très difficiles là-bas.

La Formule 1 a fait deux tentatives pour commencer la course. La première, peu de temps après l’heure de départ prévue de trois heures, a été abandonnée alors que la pluie s’intensifiait.

“J’ai dit à 15h30 ‘Allons-y'”, se souvient Verstappen. « Je pense que les conditions étaient correctes mais la visibilité était très faible. Je pense que si nous avions commencé à trois heures, nous aurions eu une meilleure chance. Néanmoins, après cela, il est resté très humide et il a continué à pleuvoir.

« Bien sûr, c’est une victoire, mais ce n’est pas comme ça que vous voulez gagner. Je pense qu’aujourd’hui, un grand mérite revient à tous les fans autour de la piste pour rester ici toute la journée sous la pluie, dans les conditions froides et venteuses. Je pense donc qu’ils sont en fait les plus grands gagnants aujourd’hui.

Après avoir pris seulement deux points sur les cinq dernières courses en raison de deux collisions indépendantes de sa volonté, Verstappen espère que la course d’aujourd’hui marque un tournant en sa faveur.

“Nous devons continuer à pousser, continuer à essayer, bien sûr, de le fermer et d’aller de l’avant”, a-t-il déclaré. “Nous avons encore quelques courses à faire et je suis convaincu que nous avons une bonne voiture, nous devons juste continuer à essayer d’en tirer un peu plus de performances.”

