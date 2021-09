“Pas contrarié”: l’adjoint au CM Nitin Patel sur le choix surprise du BJP pour le nouveau CM du Gujarat

in

Le nom de Nitin Patel faisait le tour des précurseurs pour remplacer Vijay Rupani en tant que ministre en chef du Gujarat après la démission de ce dernier dans un geste inattendu samedi.

Le BJP faisant un choix surprise du premier député Bhupendra Patel en tant que nouveau ministre en chef du Gujarat, le député CM Nitin Patel a déclaré lundi qu’il n’était pas déçu de ne pas avoir obtenu le poste le plus élevé de l’État.

Le nom de Nitin Patel faisait le tour des précurseurs pour remplacer Vijay Rupani en tant que ministre en chef du Gujarat après la démission de ce dernier dans un geste inattendu samedi.

«Je ne suis pas fâché (sur le parti nommant Bhupendra Patel comme CM). Je travaille au BJP depuis l’âge de 18 ans et je continuerai à travailler. Que j’obtienne un poste dans le parti ou non, je continuerai à servir dans le parti », a déclaré Nitin en s’adressant aux journalistes à Ahmedabad aujourd’hui.

Dimanche, le député CM a déclaré qu’il avait vu beaucoup de hauts et de bas, et a affirmé que personne ne peut “le jeter dehors” car il vit dans le cœur des gens.

Patel, alors qu’il s’adressait aux gens lors d’une réception dans la ville de Mehsana dimanche soir, a également déclaré dans une veine plus légère qu’il n’était pas le seul à avoir manqué le bus car il y en avait “beaucoup d’autres” comme lui.

Il y avait des spéculations qu’il était mécontent après que Bhupendra Patel ait été choisi comme prochain ministre en chef lors d’une réunion des députés du BJP au siège du parti « Kamalam » à Gandhinagar dimanche, un jour après que Vijay Rupani a remis sa démission du poste le plus élevé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.