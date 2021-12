Pas d’accord sur Man Utd contre Arsenal ; Thriller de Tottenham

Un match chargé en milieu de semaine de Premier League se termine par le choc de Tottenham avec Brentford, avec des buts attendus dans le nord de Londres, alors qu’il y a un désaccord sur le résultat de Manchester United contre Arsenal dans nos prévisions. Vous pouvez également voir ci-dessous comment nous nous en sommes sortis avec les matchs de mardi et mercredi soir.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre dernière série de prévisions en milieu de semaine provient de Scousers LES RATS, qui viennent d’être signés chez This Feeling records et génèrent beaucoup de battage médiatique avec leur nouveau single Patsy Decline. Vous pouvez les regarder sur YouTube ici, tandis que vous pouvez également écouter à droite ici.

Mais peuvent-ils célébrer en en prenant un sur notre homme, Rob ?

La dernière fois, le leader Glenn du groupe de rock psychédélique Yeux solaires était sur la sellette. Vous pouvez voir comment ils se sont bien comportés ici.

14e journée

Newcastle contre Norwich (mardi, 19h30)

LES RATS: 2-1

Rob: 2-2

Résultat actuel: 1-1

Leeds contre Crystal Palace (mardi, 20h15)

LES RATS: 2-2

Rob: 2-1

Résultat actuel: 1-0

Southampton v Leicester (mercredi, 19h30)

LES RATS: 0-3

Rob: 2-3

Résultat actuel: 2-2

Watford contre Chelsea (mercredi, 19h30)

LES RATS: 0-4

Rob: 0-3

Résultat actuel: 1-2

West Ham v Brighton (mercredi, 19h30)

LES RATS: 3-2

Rob: 3-1

Résultat actuel: 1-1

Loups contre Burnley (Mercredi, 19h30)

LES RATS: 2-0

Rob: 2-1

Résultat actuel: 0-0

Aston Villa contre Manchester City (Mercredi, 20h15)

LES RATS: 0-2

Rob: 1-3

Résultat actuel: 1-2

Everton contre Liverpool (Mercredi, 20h15)

LES RATS: 0-3

[Note – Allan, the drummer in the band, is an Everton fan, but he thinks it will finish 3-1 to Liverpool]

Rob: 1-3

Résultat actuel: 1-4

Les pronostics de Premier League de jeudi

Tottenham contre Brentford (jeudi, 19h30)

LES RATS: 2-1

Rob: 3-2

Manchester United contre Arsenal (jeudi, 20h15)

LES RATS: 1-1

Rob: 2-1

ÉQUIPE : Comment en êtes-vous venu à soutenir Liverpool et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

LES RATS: Le football est une chose importante dans notre ville, il est donc impossible de s’en éloigner. J’ai commencé à regarder Liverpool avec mon père alors que Michael Owen les tapait encore.

Je dois dire que le meilleur souvenir de mon enfance avec le football a été le retour d’Istanbul, je ne pense pas que vous reverrez jamais quelque chose comme ça.

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

LES RATS: 1 Steven Gerrard, 2 Mo Salah, 3 Luis Suarez, 4 Xabi Alonso, 5 Fernando Torres.

Meilleure équipe de Liverpool de mémoire d’homme

ÉQUIPE : Que pensez-vous de l’équipe actuelle et de vos espoirs pour la saison ?

LES RATS: C’est à 100% la meilleure équipe de Liverpool que j’aie jamais vue, je pense que la façon dont nous jouons avec nos onze de départ les plus forts nous permet de tout gagner !

Je serais heureux avec n’importe quel type d’argenterie mais évidemment je veux le prem ou la ligue des champions et nous avons l’air décent dans les deux à la minute

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

LES RATS: Je devrais dire Bayern Munich. Ils facturent 100 livres ou quelque chose de fou comme ça pour un abonnement. Voilà comment il devrait être!

ÉQUIPE : Que se passe-t-il avec vous en tant que groupe en ce moment ?

LES RATS: Ça a été un vrai buzz ces derniers mois pour être honnête, ça a été de toutes sortes ! Partir en tournée avec DMA’S et jouer à Ally Pally et à l’arène Echo ont été le point culminant jusqu’à présent.

J’ai fait notre propre tournée avec ‘This Feeling’ qui a également été le patron, spécial quand vous jouez à des kilomètres de chez vous et que vous voyez des gens vous chanter des airs, rien de tel.

Vient de sortir notre tout nouveau single ‘Patsy Decline’. C’est notre première sortie avec ‘This Feeling Records’ et vous pouvez la diffuser partout maintenant.

