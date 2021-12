« Pas d’alliance Oppn sans Congrès possible »: Bhupesh Baghel riposte à Mamata pour sa remarque « pas d’UPA »

Sur le TMC entrant soudainement dans la mêlée du scrutin dans certains États liés au scrutin tels que Goa, Baghel a déclaré qu’il semble que le TMC veuille aider le BJP dans ces États.

Répondant à Mamata Banerjee pour son empannage « sans UPA », le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a déclaré dimanche que le chef de TMC devait préciser si elle souhaitait faire de TMC le principal parti d’opposition en combattant ceux au pouvoir ou en affrontant d’autres partis d’opposition. Il a également déclaré qu’aucune alliance de l’opposition n’est possible au niveau national sans le Congrès, qui doit être le principal pilier du bloc contre le BJP.

Dans une interview avec PTI, Baghel a déclaré qu’une décision sur qui serait le visage de l’opposition qui affronterait le Premier ministre Narendra Modi aux élections générales de 2024 serait prise collectivement par les constituants de l’Alliance progressiste unie (UPA) qui est dirigée par Sonia Gandhi.

Ses remarques interviennent quelques jours après que le ministre en chef du Bengale occidental, Banerjee, ait attaqué la direction du Congrès et déclaré qu’il n’y avait « pas d’UPA », après avoir rencontré le chef du PCN Sharad Pawar à Mumbai.

Sur les remarques de Banerjee, Baghel a déclaré : « Je voudrais dire à Mamata Banerjee que vous voulez devenir le principal parti d’opposition, c’est une très bonne chose. Si vous voulez aller de l’avant avec un plan, nourrir un rêve, il sera le bienvenu, mais la question est de savoir si vous voulez devenir le principal parti d’opposition en combattant ceux qui sont au pouvoir ou en affrontant d’autres partis d’opposition.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il y avait une collusion entre le Congrès de Trinamool et le BJP, Baghel a déclaré que Banerjee devrait clarifier qu’après avoir rencontré Pawar, elle a répondu « il n’y a pas d’UPA », mais après sa rencontre avec le Premier ministre Modi, rien n’est sorti sur ce qui s’est passé. et elle attaqua plus tard le Congrès. « Pourquoi n’a-t-il pas été révélé au grand jour ce dont elle a discuté avec le Premier ministre », a-t-il demandé.

Sur le TMC entrant soudainement dans la mêlée du scrutin dans certains États liés au scrutin tels que Goa, Baghel a déclaré qu’il semble qu’ils veuillent aider le BJP dans ces États. « Ils n’ont rien à Goa mais veulent se battre. Ils veulent donc diviser le vote de l’opposition », a-t-il allégué.

Baghel a également critiqué le stratège des sondages Prashant Kishor pour ses remarques selon lesquelles l’espace représenté par le Congrès était vital, mais son leadership n’est pas le « droit divin d’un individu », un coup apparent à Rahul Gandhi. «Prashant Kishor travaille pour de l’argent, que ce soit pour le BJP, le Congrès, TMC ou JD(U), pour les campagnes de sondage. C’est une personne professionnelle, il devrait donc dire pour qui il travaille maintenant », a déclaré Baghel.

Le CM du Chhattisgarh a déclaré que Kishor n’était associé à aucun parti politique et qu’il ferait des commentaires comme ceux qu’il a faits, il devrait donc préciser s’il travaille pour le BJP ou pour Mamata Banerjee. « (Narendra) Modi ji, (Amit) Shah ji, ont parlé du Congrès-mukt Bharat, ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant, ce travail a-t-il été repris par Prashant Kishor », a-t-il demandé.

Quant à savoir si une alliance sans Congrès est possible au niveau national pour affronter le BJP, Baghel a déclaré qu’à ce jour, cela ne semble pas possible. Quant à savoir si le Congrès serait le pilier principal de l’alliance de l’opposition au niveau national, le CM de Chattisgarh a déclaré : « Le Congrès sera (le pilier principal), c’est une chose simple ». « C’est le Congrès qui est présent du Cachemire au Kerala. Les autres partis d’opposition n’ont pas ce genre de présence », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Rahul Gandhi devrait être le visage du bloc d’opposition pour affronter le Premier ministre Modi en 2024, Baghel a déclaré qu’il était « une trop petite personne » pour décider de telles questions et qu’il n’était pas autorisé par le parti à commenter toutes ces questions. Cependant, a-t-il déclaré, « plusieurs partis composent l’UPA dont la présidente est Sonia Gandhi, et tous les partis décideront ensemble de la question ». Baghel a ajouté que dans tout le pays, il n’y a qu’un seul dirigeant qui affronte le gouvernement central et le BJP, et c’est Rahul Gandhi.

Il a déclaré que le BJP était « ébranlé » par Rahul Gandhi, il est donc possible qu’ils « le ciblent à travers ces personnes (TMC, Kishor et autres critiques) ».

Le TMC et le Congrès se sont éloignés ces derniers temps, le parti dirigé par Mamata Banerjee ayant récemment braconné les dirigeants de ce dernier dans plusieurs États. Les deux partis ont pris leurs distances avec le fait que le TMC n’assiste pas aux réunions de l’opposition convoquées par le Congrès sur l’unité de l’opposition au Parlement.

Baghel, qui est l’observateur principal du Congrès pour les sondages de l’Uttar Pradesh, a également déclaré que le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath était sur le point de partir car « tout le monde est en colère contre lui et il n’a rien accompli ».

Quant à savoir si le Congrès sera le principal challenger du BSP dans l’Uttar Pradesh, Baghel a critiqué à la fois le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj pour affirmer que le Congrès ferait bien. « BSP n’est nulle part. Mayawati ji n’est pas sorti. Akhilesh ji est maintenant sorti près des urnes et était introuvable au cours des quatre dernières années et demie. Le Congrès gagne. Nous visons à bien performer et à obtenir un bon résultat », a-t-il affirmé.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.