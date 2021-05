Pas d’alternative à la vaccination Covid-19, elle présente un avantage pour chaque individu: Jitendra Singh

Une femme regarde un travailleur de la santé remplir une seringue avec une dose de COVISHIELD, le vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) fabriqué par le Serum Institute of India, au Max Super Specialty Hospital, à New Delhi. (Image / fichier .)

Encourageant toutes les personnes éligibles à se faire vacciner contre Covid, la ministre de l’Union, Jitendra Singh, a déclaré dimanche que la vaccination agit comme un «grand tampon» contre la gravité de l’infection et par conséquent, il n’y a pas d’alternative.

Singh, qui est un médecin et diabétologue réputé, a cité des études médicales qui ont conclu que l’inoculation contre le COVID-19 «ne produit pas de bouclier» contre le virus mortel, mais aide à réduire la gravité de la maladie et réduit également les risques de souffrir complications potentiellement mortelles.

Il a dit qu’il n’y avait pas d’alternative à la vaccination et qu’elle était avantageuse pour chaque personne qui y était éligible.

«L’infection à Covid, si elle survient après la vaccination, peut être moins grave et, par conséquent, même si la vaccination n’offre pas une protection à 100% contre l’infection corona, elle peut tout de même servir d’amortisseur contre la gravité ou la virulence de la maladie, », A déclaré Singh, qui est le ministre d’État chargé du personnel.

Il a déclaré qu’un certain nombre de cas d’infection avaient été signalés après la vaccination, même après avoir pris deux doses, et qu’il était lui-même l’un de ces cas à avoir contracté l’infection après avoir pris les deux doses.

Mais, a déclaré le ministre, ces cas sont généralement considérés comme présentant des symptômes relativement plus légers, avec des risques réduits de gravité et de mortalité.

Singh a averti que de nombreuses personnes, après la vaccination, pensent qu’elles sont désormais immunisées contre l’infection et qu’en conséquence, elles cessent de porter des masques ou ne les portent pas correctement.

«Mais le hic ici est que le virus attaque d’abord les voies nasales, puis les poumons et donc, si le nez et la bouche sont exposés, les chances de contracter une infection après la vaccination sont toujours là», a-t-il déclaré.

Singh a ajouté que les niveaux d’immunité varient d’une personne à l’autre, tout comme le niveau et l’étendue de l’exposition au virus.

«Cela pourrait également être un facteur d’infection après la première ou la deuxième dose de vaccin. De même, les comorbidités associées pourraient également jouer un rôle », a-t-il déclaré.

