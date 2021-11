pas d’amis, 40 ans et dans la jungle de Tinder

Nouvelles connexes

L’Espagne est de plus en plus un pays de célibataires. En fait, le nombre de célibataires des deux sexes continue de croître dans notre pays. Selon les données de l’agence IPG Mediabrands, le nombre de personnes divorcées et célibataires – c’est-à-dire de personnes qui n’ont jamais été mariées elle atteint désormais 36 % de la population avec plus d’hommes (52 %) que de femmes (48 %). Au total, il y a 14,4 millions de personnes sans partenaire, deux millions de plus qu’il y a à peine dix ans, étant les communautés de Îles Canaries, Murcie et Madrid où il y a plus de célibataires à rencontrer. Ce qui est amusant avec ces chiffres, c’est que les données augmentent également au fil des années, 40 ans étant l’âge moyen du bachelier espagnol.

Mais pourquoi les années 40 sont-elles l’un des groupes avec le plus de singles en Espagne ? Est-ce que les gens ont plus de mal lorsqu’ils approchent ou dépassent l’âge considéré comme celui du début de la maturité ? Comment un célibataire peut-il connaître l’amour à 40 ans ? Bien que les restrictions de capacité et les fermetures de la vie nocturne semblent avoir pris fin, avant la pandémie de coronavirus, la situation des célibataires en Espagne à cet âge était la même.

Le changement des habitudes sociales et la prolifération de la technologie y sont pour beaucoup. Désormais, l’amour n’est presque pas recherché dans le bar d’un bar ou sur la piste de danse d’une discothèque, mais dans une application de notre téléphone portable.

Du bar à l’appli

« Mes amis ont à peine le temps pour moi. » Pilar est de Valence elle vient d’avoir 40 ans et est divorcée depuis un an seulement. Après la rupture, il se retrouve face à la réalité : ses amis ont des enfants, des engagements familiaux… et quand ils ont du temps libre, ils n’ont guère envie de socialiser. « Il est difficile de faire des projets avec des amis quand on a un certain âge. Même par paresse, ils ont du mal à se lever du canapé et à vous appeler même si c’est pour aller en terrasse et prendre une bière. Je n’avais pas d’autre choix que d’ouvrir un profil sur Tinder ». Les applications pour rencontrer des gens, se faire de nouveaux amis et même rencontrer l’amour sont devenues pour de nombreux célibataires et de tous âges un ballon à oxygène, surtout lorsqu’ils atteignent 40 ans et ont la grande majorité d’amis occupés à d’autres tâches personnelles et apparemment sans temps disponible.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: L’Espagne est le troisième pays au monde avec le plus de consommateurs d’applications mobiles axées sur le flirt, parmi les plus connus : Tinder, Meetic, Badoo ou Grindr. Cela se reflète dans les données de recherche collectées par Google, qui placent notre pays sur le podium international lorsque nous essayons de rencontrer des gens ou de rechercher l’amour en utilisant Internet uniquement derrière. Etats-Unis et Brésil. « Pas étonnant, j’ai quelques amis célibataires, également de mon âge, et nous avons tous au moins une application téléchargée, car sinon, comment rencontrons-nous de nouvelles personnes ? C’est toute une odyssée », dit Pilar.

Selon une autre étude réalisée par des chercheurs de l’Université européenne, Jorge Ramiro Pérez, Rebeca Cordero et Antonio Silva, membres du Groupe de Recherche-Connaissance sur les Problèmes SociauxPendant le confinement de 2020, l’utilisation de ces applications a atteint des sommets historiques, augmentant le nombre d’utilisateurs de 13,5%. Ce qui est frappant dans cette étude, c’est que même jusqu’à 39,2 % des personnes qui les ont utilisées avaient des relations sexuelles cybernétiques, 24,6% ont eu de vraies relations sexuelles et, les plus chanceux, 5,3% ont affirmé avoir trouvé l’amour pendant leur quarantaine. « Une fois la vie nocturne ouverte, nous avons davantage socialisé dans des espaces physiques, mais les applications sont également utilisées non seulement pour rencontrer des gens ou rechercher des relations sexuelles, mais aussi pour rencontrer des gens. Avoir 40 ans ou plus et être célibataire dans une société de plus en plus individualisée, c’est compliqué », confie David, 43 ans, originaire de Malaga.

Amis mariés avec enfants

David est le reflet de la situation de milliers de personnes qui entrent en quarantaine, sont célibataires et doivent, pratiquement, confier leur vie sociale aux contacts obtenus grâce à ces applications. « Oui, j’ai rencontré de nouvelles personnes. Je ne peux pas dire que je me suis fait des amis, du moins pas encore. J’ai trouvé de nombreuses histoires éphémères qui n’ont eu lieu qu’au premier rendez-vous. À de nombreuses occasions, il est très difficile de faire le premier pas pour se rencontrer en personne. De nombreux longs chats par chat n’ont abouti à rien », dit-il et ajoute : « À cet âge, les gens ont des projets de vie très différents. Vos amis mariés avec enfants vont à un rythme totalement différent. Soit vous vous adaptez à eux, soit vous ne les voyez tout simplement pas. Les célibataires comme moi fréquentent d’autres endroits et ont moins de responsabilités. Le problème est de trouver des personnes avec les mêmes goûts et qui ont la même disponibilité que vous ».

Natasha est anglaise, elle est arrivée en Espagne il y a quelques années. Il s’est marié, a eu deux filles et a divorcé des années plus tard. Elle est sur le point d’atteindre la quarantaine et a été utilisatrice d’applications telles que Amadou et Wapa. La pandémie a mis la socialisation entre les cordes. Non seulement quand il s’agit de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi quand il s’agit de rencontrer de vieux amis. « La peur du virus est logique, mais c’est déjà ce qui manquait aux célibataires que nous voulions faire des projets et que nous voulions rencontrer des gens. C’est normal que dans un contexte comme celui-ci il y ait plus d’hommes et de femmes célibataires, ils nous rendent la tâche plus difficile ». Natasha pense également que de nombreuses personnes à 40 ans viennent avec des « bagages », avec leurs propres problèmes, des histoires traumatisantes et leurs propres préjugés qui les empêchent non seulement de faire le pas pour rester, mais de répéter à un deuxième rendez-vous. « J’en ai marre de sortir avec des hommes entre 35 et 45 ans et voir qu’ils viennent avec beaucoup de traumatismes mentaux dus à des petites amies ou à des mariages précédents. Nous n’avons pas besoin d’être le psychologue de qui que ce soit. J’aimerais rencontrer de nouvelles personnes, surtout des hommes pour pouvoir avoir une relation, mais qui soient mentalement ouvertes et libres. Sinon, je continuerai à diffuser via des applications, quel remède ! ».

Alternative instagram

Le casting n’est pas seulement limité aux applications susmentionnées pour rencontrer des gens, il peut également être étendu aux réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, du moins c’est ce qu’il a fait Guada, Valencienne de 40 ans. « Tinder est idéal pour passer du temps à avoir des relations sexuelles, mais sur Instagram, vous pouvez en savoir plus sur la personne, l’analyser sous d’autres points de vue, voir comment elle se porte au quotidien. » La technologie est devenue pour Guada un allié pour rencontrer des gens surtout dans un contexte comme le sien, avec des enfants pré-adolescents et un peu plus autonomes, ce qui lui permet de rencontrer plus facilement des groupes pour aller à des cours de danse, de randonnée… « Je suis convaincu que cela n’aurait pas pu être réalisé sur la piste d’une discothèque. Je suis divorcé, je veux sortir, rencontrer des gens. La technologie nous a aidés à évoluer en ce qui concerne la façon dont nous pouvons rencontrer des gens. On peut faire une sélection avec plus de critères que dans le flirt typique d’une discothèque ».

Dans le monde LGTBI, les choses diffèrent peu de l’hétérosexualité. Au final, la solitude est la même quand on a 40 ans, qu’on a besoin de socialiser et qu’on n’a personne avec qui le faire, « la pandémie a été un bon filtre pour savoir qui sont tes amis et qui ne le sont pas », dit-il. Charlie, de Madrid. Son mobile regorge d’applications destinées principalement à un public homosexuel comme Grindr, Scruff ou Wapo. « J’ai eu des relations sexuelles avec beaucoup de gens, j’ai même rencontré mon ancien partenaire en eux, mais il est difficile d’avoir cet âge et de rencontrer de nouveaux amis qui dureront dans le temps. Les gens vont beaucoup chez eux, avant quand tu étais plus jeune c’était plus facile, on a acquis plus d’engagement, maintenant on est plus passif et si on ne voit pas un certain sentiment même si c’est pour l’amitié, on ne répète pas pour une autre bière » .

Carlos est enseignant, il a des préoccupations culturelles et artistiques mais il pense que dans les applications c’est compliqué « Rencontrez des gens qui veulent quelque chose de plus que du sexe. » La possibilité de rencontrer d’autres personnes, même si elles ne sont pas dans la même ville, est une autre option. « J’ai un bon ami à Alicante que j’ai rencontré grâce à Wapo mais la distance est un handicap, on ne peut pas faire de plans à la suite. Dans ces applications, vous pouvez trouver des gens formidables mais qui, malheureusement, ne sont pas dans la même région ». Laura est aussi de Madrid, c’est une amie de Carlos et quand elle était célibataire, elle a installé l’étrange application maintenant mon mari ».

La motivation à utiliser ces applications de rencontres est différente pour chaque utilisateur, et elle n’est pas toujours sentimentale, du moins à 40 ans. Selon un sondage réalisé par le Organisation des Consommateurs et Utilisateurs (OCU), Pour 36% des personnes interrogées, une priorité est également de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis, malgré le fait que 34% ont l’aspiration préférée de trouver un partenaire stable. De plus, 31 % cherchent à avoir des relations sexuelles occasionnelles. De plus, la majorité des répondants considèrent que la fiabilité de cette information offerte n’est que moyenne (60%) et même faible (20%). En effet, 25% déclarent avoir rencontré des profils suspectés de cacher derrière eux de fausses identités et 33% estiment qu’on ne peut pas faire confiance aux utilisateurs de ces services. Malgré le fait que 67% des personnes interrogées reconnaissent que ces types d’applications facilitent les rencontres, surtout lorsqu’elles sont plus âgées, seulement 29% déclarent qu’elles préfèrent clairement qu’elles flirtent plutôt que de le faire dans leur environnement non virtuel.

Le sociologue Georg Simmel a soutenu que la socialisation ne se produit que lorsque la coexistence isolée des individus adopte des formes déterminantes de coopération et de collaboration qui relèvent du concept général d’action réciproque. Une situation qui, lorsqu’on atteint un certain âge, est plus difficile à trouver chez les personnes de notre cercle le plus proche, ce qui, selon les données, nous encourage à rencontrer de nouvelles personnes grâce à la technologie dans un monde dont la socialisation n’est pas encore aux niveaux d’avant la pandémie.

