« Pas dans mon esprit » – Jurgen Klopp établit un record sur le coup critique de la blessure de Liverpool à Thiago Alcantara

Jurgen Klopp a rejeté une allégation concernant l’absence continue de Thiago Alcantara, mais a fait la lumière sur le problème des blessures qui a affligé l’Espagnol.

Le joueur de 30 ans a semblé plus à l’aise dans un maillot des Reds cette saison après une première campagne décevante. Après avoir surmonté une blessure au mollet qui l’a fait rater tout le mois d’octobre, Thiago est devenu un pilier du milieu de terrain de Klopp.

Avec un choix parfaitement adapté, le trio de milieu de terrain le plus fort de Liverpool est sans doute Fabinho flanqué de Jordan Henderson et Thiago.

Cependant, le milieu de terrain chic est rapidement revenu sur la touche à la mi-décembre grâce à une absence forcée par Covid.

Mais environ un mois plus tard, Thiago n’est pas revenu dans les équipes de Liverpool et était à nouveau absent pour leur affrontement en FA Cup avec Shrewsbury malgré le manque de nombre des Reds.

Cela a donné plus de poids aux spéculations dans les médias selon lesquelles Thiago aurait subi une blessure pouvant mettre fin à la saison.

Klopp clarifie l’absence de Thiago

S’exprimant après la victoire 4-1 de Liverpool sur les Shrews, Klopp a été pressé de faire le point sur Thiago. L’Allemand a admis que son milieu de terrain avait disparu en raison d’un problème de hanche. Cependant, il a apaisé les craintes que Thiago soit absent pour la saison.

« Non. Ni mars ni la fin de la saison ne me viennent à l’esprit », a déclaré Klopp (via le Mirror).

«C’est quelque chose autour de la hanche. C’est la situation dont il a besoin de temps. Il ne s’est pas entraîné cette semaine mais nous nous attendons à ce qu’il commence sa rééducation à partir de lundi.

« Ce n’est pas le cas qu’il soit absent avant la fin de la saison. »

Liverpool a averti que les problèmes de Salah se préparaient

Pendant ce temps, Liverpool doit agir rapidement sur un nouveau contrat pour Mohamed Salah ou risquer que le Paris Saint-Germain se précipite pour lui, a déclaré un expert.

Pour sa part, l’international égyptien a déclaré en octobre que il veut renouveler et ne peut pas – pour le moment – ​​se voir jouer dans un autre club que Liverpool. Le contrat de Salah doit expirer à l’été 2023.

Mais Salah a également admis que son renouvellement était entièrement entre les mains des chefs de Liverpool. Selon Kevin Campbell, les Reds doivent bouger ou risquer que le PSG fasse un pas pour lui cet été.

« Salah pourrait être en tête de liste [for PSG] », a déclaré le spécialiste à Football Insider. « C’est une réelle possibilité.

« Les négociations prennent trop de temps à Liverpool. Ils donnent aux autres équipes l’occasion de se concentrer sur lui. Ils ouvrent la porte. Cela doit être réglé au plus vite. Le PSG sera intéressé par quelqu’un qui peut marquer autant que Salah, à 100%. Qui ne le serait pas ?

« Le PSG va devoir remplacer [Kylian] Les objectifs de Mbappe s’il doit partir. Il n’y en a pas beaucoup dans le monde qui pourraient faire ça, mais Salah est certainement l’un d’entre eux.

L’international français Mbappe, 23 ans, est dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG et a été fortement lié à un déménagement au Real Madrid.

