Les demandes ont été faites par la CBI à huit États pour l’octroi d’un consentement spécifique pour l’enquête sur des questions en suspens dans 78 pour cent des cas.

Exprimant son inquiétude face aux demandes formulées par la CBI, demandant une sanction spécifique pour enquêter sur des affaires, pendantes avec huit États qui ont retiré leur consentement général à l’agence, la Cour suprême a déclaré lundi que ce n’était « pas une position souhaitable ».

Les demandes ont été adressées par la CBI à huit États, dont le Bengale occidental et le Maharashtra, au cours de la période allant de 2018 à juin de cette année, pour l’octroi d’un consentement spécifique pour l’enquête sur des affaires pendantes dans 78% des cas.

Le tribunal suprême a déclaré qu’il était « préoccupé » par deux aspects qui ont émergé de l’affidavit déposé par le directeur de la CBI – le premier concernant l’attente des demandes faites par la CBI aux huit États et l’autre concerne les ordonnances de suspension accordées par l’appel. tribunaux dans les affaires examinées par l’agence.

Un banc des juges SK Kaul et MM Sundresh a fait référence à l’affidavit déposé par le directeur de la CBI conformément à l’instruction antérieure de la plus haute juridiction lui demandant de l’informer des mesures à prendre pour renforcer leur unité de poursuite, des goulots d’étranglement, ainsi que du taux de condamnation. dans les affaires examinées par l’agence.

Ces problèmes avaient surgi après que le tribunal suprême eut noté que l’appel de la CBI contre l’ordonnance de la Haute Cour du Jammu-et-Cachemire de 2018 avait été déposé après un délai de 542 jours.

Lors de l’audition de l’affaire lundi, la magistrature a noté que l’un des goulots d’étranglement souligné dans l’affidavit est que la CBI a envoyé plus de 150 demandes aux gouvernements du Maharashtra, du Pendjab, du Chhattisgarh, du Rajasthan, du Jharkhand, du Bengale occidental, du Kerala et du Mizoram au cours de la période 2018 à juin 2021 pour l’octroi d’un consentement spécifique pour l’instruction des affaires sur le territoire de ces États.

Il a déclaré que, conformément à l’affidavit, ces huit États ont retiré le consentement général précédemment accordé à l’établissement spécial de police de Delhi (CBI) en vertu de l’article 6 de la loi DSPE.

La magistrature a noté que ces demandes sont déclarées être faites pour enquêter sur des cas de pièges, des cas d’avoirs disproportionnés, des affaires relatives à des allégations de tricherie, de contrefaçon, de détournement, ainsi que des cas de fraude bancaire.

« Les demandes dans 78% des cas sont déclarées en attente et concernent principalement des fraudes bancaires de grande ampleur ayant un impact sur l’économie du pays », a noté la plus haute juridiction. « Ce n’est certainement pas une position souhaitable », a déclaré le banc.

La cour suprême a déclaré que l’autre aspect est les ordonnances de suspension accordées par les cours d’appel qui affectent le rythme des procès dans les affaires. Le banc, qui a observé que ces deux questions devaient être traitées, a déclaré que cet aspect devait être soumis au juge en chef de l’Inde pour examen et orientation appropriée.

Le tribunal suprême a toléré le retard de 542 jours dans le dépôt de l’appel contre l’ordonnance de la Haute Cour sous réserve d’un dépôt de 25 000 roupies dans les quatre semaines. Il a déclaré qu’une enquête devait être menée pour déterminer qui était responsable du retard et que le coût serait recouvré auprès de l’agent responsable de cela.

Dans un affidavit déposé devant la plus haute juridiction, le directeur de la CBI a déclaré que l’agence avait atteint le taux de condamnation d’environ 65 à 70 % et qu’elle tenterait de le porter à 75 % d’ici août 2022. Il a déclaré que la CBI avait obtenu la condamnation de l’accusé dans 69,83 % et 69,19 % des affaires en 2020 et 2019 respectivement.

L’effort de CBI est de prendre une décision intra-départementale rapide (de préférence moins de 30 jours) quant à l’opportunité de déposer un appel/une révision ou non dans un dossier de poursuite donné de sorte que l’exigence de tolérance du retard soit exclue, l’affidavit mentionné.

Il a indiqué qu’à l’heure actuelle, huit États, à savoir le Bengale occidental, le Maharashtra, le Kerala, le Pendjab, le Rajasthan, le Jharkhand, le Chhattisgarh et le Mizoram, ont retiré le consentement général précédemment accordé en vertu de l’article 6 de la loi DSPE.

« Maintenant, obtenir à nouveau un consentement spécifique au cas par cas prend du temps et peut parfois être préjudiciable à une enquête rapide et opportune. Il convient de noter que le CBI a envoyé plus de 150 demandes aux gouvernements du Maharashtra, du Pendjab, du Chhattisgarh, du Rajasthan, du Jharkhand, du Bengale occidental, du Kerala et du Mizoram au cours de la période 2018 à juin 2021 pour l’octroi d’un consentement spécifique pour enquêter sur des cas dans le territoire de ces États », indique l’affidavit.

« Les demandes susmentionnées ont été faites pour enquêter sur des cas de piège, des cas d’avoirs disproportionnés, des cas d’allégations de tricherie, de contrefaçon, de détournement et de perte de devises étrangères ainsi que des cas de fraude bancaire », a-t-il déclaré.

Le tribunal suprême avait précédemment demandé au directeur de la CBI de l’informer des mesures prises ou proposées pour remédier aux insuffisances de la main-d’œuvre, des infrastructures et de la qualité de l’enquête.

L’instruction de la plus haute juridiction est intervenue lors de l’audition d’un appel de la CBI contestant l’ordonnance de la Haute Cour rendue dans une affaire de prétendue fabrication/création de fausses preuves en faisant pression, incitant et menaçant les témoins oculaires à faire de fausses dépositions impliquant des policiers/agents de sécurité dans la commission d’infractions de viol et de meurtre des deux femmes à Shopian.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.