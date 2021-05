Pas d’appel sur le line-up Red Bull 2022 avant août

Le chef des pilotes Red Bull, Helmut Marko, a déclaré qu’aucune décision ne serait prise concernant leurs pilotes pour 2022 avant les vacances d’été.

Pour 2021, la formation autrichienne a fait un geste rare pour recruter en dehors de son propre programme, en faisant appel au spécialiste du dimanche Sergio Perez.

Le Mexicain a continué à être à la hauteur de cette étiquette le jour de la course, réalisant plus récemment une solide performance à Monaco pour franchir la ligne P4, mais comme Pierre Gasly et Alex Albon avant lui, les qualifications restent un problème.

« Commençons par le positif, c’est sa performance en course. Ils sont très bons, parfois il est au niveau de Max [Verstappen]”, a déclaré Marko à Formel1.de.

« Il l’a prouvé à Monte-Carlo en optant pour l’overcut. Il y a ensuite eu trois ou quatre tours au cours desquels il a réalisé les meilleurs tours de tout le monde avec de très vieux pneus. Le rythme de course est donc là.

« Le domaine où il manque encore est celui des qualifications. Nous devons voir une amélioration là-bas. »

Red Bull ayant besoin de Perez pour devenir le package complet, il est dans une course contre la montre pour prouver à l’équipe qu’il mérite une prolongation de contrat au-delà de 2021.

Ce n’est cependant pas une décision que Red Bull prendra pour l’instant, en fait, cela ne leur traversera pas l’esprit avant la pause estivale en août.

“Nous n’y pensons pas avant l’été au plus tôt”, a confirmé Marko.

Red Bull ne ressent pas le besoin de se précipiter car ils n’ont pas à chasser sur le marché des pilotes – au lieu de cela, Marko a déclaré que ceux disponibles viendront tous chez Red Bull comme premier point d’appel.

«Sur le marché des chauffeurs, nous sommes un partenaire très recherché. Je ne pense pas que les pilotes engagent des négociations ou concluent un accord avec une autre équipe avant d’avoir essayé de conclure un accord avec nous.

« Nous sommes maintenant pleinement concentrés sur le championnat du monde et nous ne voyons aucun problème quant à savoir qui sera le coéquipier de Max l’année prochaine. Ce sera certainement un pilote compétitif, mais nous avons le temps.

Depuis sa rétrogradation par Red Bull pendant les vacances d’été 2019, Gasly n’a cessé de se renforcer chez AlphaTauri, remportant même le Grand Prix d’Italie 2020.

Mais cette hache de Red Bull n’a jamais bien plu au Français, et depuis lors, ses relations avec l’équipe sont apparues tendues bien qu’elles fassent partie de leur programme. Le fait qu’il ait été rapidement oublié pour un retour en 2021 dans l’équipe n’a pas arrangé les choses.

Cependant, Marko a déclaré que Gasly était une option et que son contrat avait encore deux ans à courir, lui permettant d’être placé chez AlphaTauri ou Red Bull.

“Si j’ai raison, le contrat de Gasly se poursuivra pendant encore deux ans”, a déclaré Marko.

« C’est un contrat qui nous permet de le placer à la fois chez Red Bull et AlphaTauri. Cependant, il en va de même ici, nous ne pensons pas encore à nos pilotes pour 2022. C’est ce que nous faisons pendant la trêve estivale et ensuite nous prenons nos décisions.

