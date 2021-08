Pas d’appui aérien ni de bottes au sol ! L’Inde participe aux pourparlers de paix afghans à Doha

in

Au milieu de la violence croissante en Afghanistan alors que les talibans continuent de progresser, l’Inde participe aujourd’hui à une réunion au Qatar (12 août 2021). L’invitation à se joindre aux pourparlers a été lancée par l’envoyé spécial du Qatar pour la lutte contre le terrorisme et la résolution des conflits, Mutlaq bin Majed Al-Qahtani, qui était à New Delhi la semaine dernière.

Lors de sa rencontre avec M. Al Qahtani, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, avait exprimé ses inquiétudes quant à la situation en Afghanistan ainsi qu’à la situation dans la région en raison de la poursuite de la violence là-bas.

Quel est l’ordre du jour des pourparlers aujourd’hui?

L’accent devrait être mis sur la reprise des pourparlers bloqués. Ceci est d’autant plus critique que les talibans poursuivent leurs attaques qui ont causé la chute de neuf capitales provinciales en cinq jours. Jusqu’à présent, Taluqan, Pul-e-Khumri, Sheberghan, Sari Pul, Aybak, Kunduz, Farah, Zaranj et Faizabad sont tombés aux mains des talibans.

À la fin du mois d’août, les troupes dirigées par les États-Unis quitteront l’Afghanistan. Lors de la réunion d’aujourd’hui, outre l’Inde et d’autres pays clés, l’Indonésie et la Turquie, qui est susceptible de prendre en charge la sécurité de la base aérienne de Bagram, devraient également faire partie des pourparlers aujourd’hui.

Au début, une série de réunions ont eu lieu à Doha, au Qatar. Mardi, selon des informations, il y a eu une réunion de représentants du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Union européenne (ONU), de l’ONU, des États-Unis, de l’Ouzbékistan et du Pakistan. Ils se sont tous réunis pour évaluer la détérioration de la situation en Afghanistan et pour faire des efforts pour relancer les pourparlers de paix afghans au point mort.

Mercredi, la “troïka élargie” a été convoquée par la Russie pour se réunir à Doha. L’envoyé spécial américain pour l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, qui a été rejoint par ses homologues du Pakistan, de la Chine et de la Russie.

La position de l’Inde

Elle a joué un rôle actif dans le soutien au processus de réconciliation. Un processus dirigé, détenu et contrôlé par les Afghans. L’Inde a toujours soutenu qu’elle soutient un règlement négocié qui est pour le peuple afghan et garantit les droits des différents groupes ethniques, des enfants et des femmes.

Comme cela a été signalé précédemment, les ressortissants indiens ont été invités à quitter l’Afghanistan avant l’arrêt des vols d’entrée et de sortie. Il y a environ 1500 ressortissants indiens en Afghanistan qui travaillent sur divers projets. Les diplomates ont été évacués du consulat de Mazar-e-Sharif.

Situation jusqu’à présent

Mercredi 11 août 2021, l’un des quatre hélicoptères d’attaque que l’Inde avait fournis à l’Afghanistan en 2019 a été saisi par les talibans peu après leur prise de contrôle de l’aéroport de Kunduz, qui jouxte le Tadjikistan et est la capitale provinciale du nord du pays. de campagne. Les talibans ont désormais en leur possession un hélicoptère d’attaque Mi-24V avec un numéro de série 123.

Les quatre hélicoptères remplaçaient les précédents hélicoptères d’attaque offerts en 2015. Ces hélicoptères font l’objet d’un accord entre l’Afghanistan et la Biélorussie et sont financés par l’Inde.

L’équipage de ces hélicoptères a été formé par l’Inde, mais ceux-ci ne peuvent pas être pilotés par des hommes non entraînés et ne peuvent donc être d’aucune utilité pour les forces talibanes. De plus, il n’y a pas d’ailes et les moteurs n’ont pas été révisés.

L’Inde mettra-t-elle des bottes au sol et des combattants dans les airs ?

Non. « La réponse simple est non. L’Inde n’a pas l’intention d’envoyer ses troupes ou de fournir un soutien aérien aux forces en Afghanistan », a déclaré un haut responsable militaire à Financial Express Online sous couvert d’anonymat.

Pourquoi? Si l’Inde s’implique au niveau militaire dans la situation actuelle en Afghanistan, elle sera prise dans le collimateur des tenues djihadistes. Ces tenues auront alors la raison d’être de porter la bataille en Inde.

Concernant les rapports sur l’Afghanistan à la recherche d’un « soutien aérien robuste » de l’Inde, des sources ont déclaré qu’une telle mesure « mettra l’Inde dans une situation où elle ne pourra pas être d’une grande aide car ses propres ressources sont limitées et elle sera entraînée dans une situation de violence ».

L’Inde a maintenu sa position de ne pas mettre de bottes sur le terrain en Afghanistan depuis 2017, lorsque les États-Unis avaient appelé à la participation indienne pour aider à renforcer la situation dans ce pays. Plus tôt cette année, la même chose a été réitérée par le général en chef de l’armée indienne MM Naravane plus tôt cette année.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, l’Inde s’est efforcée de parler à toutes les parties prenantes aux pourparlers de paix et surveille la situation dans ce pays.

Pas de plates-formes militaires en provenance d’Inde

Il n’est pas prévu de vendre de nouveaux équipements de défense à l’Afghanistan. Cependant, l’Inde envisage d’apporter une aide technique aux forces afghanes pour la maintenance des équipements dont elles disposent déjà.

Qu’est-ce que l’Inde a donné dans le passé?

Quatre hélicoptères d’attaque Mi-24V ont été offerts par l’Inde à l’armée de l’air afghane. En outre, trois hélicoptères utilitaires légers Cheetah et d’autres équipements militaires.

Le rôle de l’Inde dans un pays déchiré par la guerre

L’Inde a joué un rôle majeur en fournissant une assistance pour l’entretien et la construction de barrages, de bâtiments du parlement, de routes, etc. Cela a contribué à la stabilité et à la bonne gouvernance là-bas. Jusqu’à présent, l’Inde a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la reconstruction de ce pays déchiré par la guerre et a participé à la reconstruction de plusieurs projets.

