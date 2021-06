Pas d’argent facile ! Même le retrait de Rs 100 du guichet automatique bancaire après une limite gratuite coûtera Rs 21 l’année prochaine

Image représentative/Pixabay

À partir du 1er janvier 2022, les clients des banques devront payer plus pour effectuer plus de transactions «gratuites» autorisées aux guichets automatiques. La RBI a autorisé cette semaine les banques commerciales à augmenter les frais pour les transactions en espèces et non en espèces aux guichets automatiques au-delà de la limite mensuelle autorisée gratuite à partir de l’année prochaine.

Si le client de la banque dépasse la limite mensuelle de transactions gratuites, il devra alors payer 21 Rs par transaction, au lieu de 20 Rs, à compter du 1er janvier 2022, conformément à la décision de la RBI.

Les clients seront autorisés à effectuer cinq transactions gratuites chaque mois depuis les guichets automatiques de leurs propres banques. Les transactions financières et non financières seront comptées à cette fin. Cela signifie que même si vous effectuez une transaction non financière comme vérifier le solde au guichet automatique de votre banque après avoir épuisé le quota de cinq transactions gratuites, vous devrez payer 21 Rs ! Même si vous retirez Rs 100 du guichet automatique de votre banque pour la sixième fois (après cinq transactions gratuites), vous devrez payer Rs 21 à partir de l’année prochaine.

Aux guichets automatiques des autres banques, les clients n’auront droit qu’à trois transactions gratuites dans les centres métropolitains et à cinq transactions dans les centres non métropolitains. La nouvelle redevance de Rs 21 s’appliquera après épuisement de trois transactions gratuites dans les centres métropolitains et de cinq transactions gratuites dans les centres non métropolitains.

« Les clients ont droit à cinq transactions gratuites (y compris les transactions financières et non financières) chaque mois à partir de leurs propres guichets automatiques bancaires. Ils sont également éligibles pour les transactions gratuites (y compris les transactions financières et non financières) à partir d’autres guichets automatiques bancaires, à savoir. trois transactions dans des centres métropolitains et cinq transactions dans des centres non métropolitains », a déclaré la RBI.

« Au-delà des transactions gratuites, le plafond/plafonnement des frais clients est de 20 is par transaction, comme prescrit dans la circulaire DPSS.CO.PD.No.316/02.10.002/2014-2015 du 14 août 2014. Pour dédommager les banques pour les frais d’interchange plus élevés et compte tenu de l’escalade générale des coûts, ils sont autorisés à augmenter les frais clients à 21 ₹ par transaction. Cette augmentation sera effective à compter du 1er janvier 2022 », a-t-il ajouté.

