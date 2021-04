Pas d’Aubameyang, mais Odegaard, Saka et Smith Rowe commencent avec l’objectif de transfert de Man United également dans la formation d’Arsenal pour ramener la gloire d’ici deux ans

Arsenal a besoin d’un changement cet été, mais avec un peu de soutien, il pourrait les transformer en seulement deux ans.

L’égalisation tardive du Slavia Prague lors de son match de quart de finale de la Ligue Europa a porté un coup dur aux Gunners et a conduit à une plus grande introspection de la part des fans et des experts.

.

Les stars d’Arsenal avaient l’air abattues jeudi soir après avoir concédé

Même l’ex-star de Chelsea et de Tottenham, Jason Cundy, a eu son mot à dire sur talkSPORT.

Le co-animateur du Sports Bar, à l’arrière du tirage au sort, était catégorique que des changements devaient être apportés aux Émirats.

Mais il pense qu’il y a suffisamment de jeunes talents dans l’équipe du manager Mikel Arteta pour s’assurer qu’une énorme refonte n’est pas nécessaire, juste des signatures supplémentaires et la vente de certaines stars actuelles.

“Il y a beaucoup de mal à Arsenal et il y en a depuis un bon bout de temps”, a déclaré Cundy.

.

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal

“Ayant [Pierre-Emerick] Aubameyang en tant que skipper, pour moi, cela doit changer. [Arteta] essaie de changer la culture d’un club de football qui est devenu un peu une blague et qui va prendre du temps à faire.

“Voir, [Emile] Smith Rowe, [Bukayo] Saka, et un ou deux des autres jeunes joueurs, [Gabriel] Martinelli aussi. De toute évidence, ils ont le noyau d’une escouade. Vous pouvez voir à quoi pourrait ressembler Arsenal dans deux ans. Ils vont revenir.

«Vraiment, au fil des ans, Arsenal ne sort pas vraiment et ne transforme pas une équipe.

«Ils ont probablement besoin d’un demi-centre, ils ont probablement besoin d’un attaquant et ils auront probablement besoin d’une couverture au milieu du parc.

«Qu’est-ce que cela va vous coûter dans la fenêtre de transfert?»

Alors, à quoi pourrait ressembler Arsenal en gardant la foi avec les jeunes, en rendant l’accord de prêt de Martin Odegaard permanent, en abandonnant Pierre-Emerick Aubameyang et en ajoutant des domaines vitaux? talkSPORT.com jette un coup d’oeil.

Fermer?

Lampard révèle que Chelsea a tenté de signer Rice – “ Cela ne s’est pas produit pour diverses raisons ”

Drame tardif

Traoré marque un coup de foudre dans le temps additionnel pour augmenter les craintes de relégation de Fulham

Réclamer

Aubameyang n’est pas heureux à Arsenal car les Gunners jouent mieux sans lui, a déclaré talkSPORT

Aie

Ravel Morrison souffre d’une ecchymose douloureuse après un entraînement de MMA avec la star de l’UFC

Hommage

Le sport honore le prince Philip alors que Mourinho interrompt la conférence de presse pour lui rendre hommage

Zlat est l’homme

Ibrahimovic fera ses débuts sur grand écran aux côtés des stars d’Hollywood Signature

Défenseur central – Pau Torres (Villarreal)

L’international espagnol impressionne sous l’ancien manager d’Arsenal Unai Emery en LaLiga.

Il pourrait être le plus cher de leurs mouvements estivaux compte tenu de ses compétences en tant qu’arrière central gauche.

Non seulement il se débrouille bien dans les mesures défensives traditionnelles et frappe un redoutable adversaire aérien, remportant 61,7% de ses duels aériens, il est également composé sur le ballon.

L’intérêt pour le défenseur est élevé, Manchester United ne faisant peut-être que rivaliser avec les Gunners

Mais il n’est pas pressé de prendre une décision et en décembre, il a déclaré à Marca: «Je suis très calme avec un contrat à Villarreal.

«Je suis heureux à Villarreal et heureux dans ma ville.

«Je dois continuer à travailler parce que je sais que j’ai beaucoup de choses à améliorer, et où mieux que Villarreal?

«J’ai encore beaucoup de temps pour tout faire.»

.

Torres mesure 6 pieds 3 pouces, ce qui le rend redoutable dans les airs

Milieu central – Boubakary Soumare (Lille)

La partie française est actuellement en tête de la Ligue 1 avec un grand nombre de perspectives recherchées par les clubs de Premier League.

Soumare a été visé par plusieurs camps l’été dernier et en janvier mais est resté en France où il a continué à progresser.

Il n’a encore que 22 ans et affiche déjà des attributs de qualité avec un penchant pour arracher le ballon à ses adversaires grâce à son excellente anticipation.

Soumare est également un formidable porteur de ballon avec un superbe contrôle rapproché et des problèmes financiers en Ligue 1 pourraient le rendre beaucoup moins cher que vous ne l’imaginez.

.

Soumare est un international français des moins de 21 ans

Attaquant – Odsonne Edouard (Celtic)

Celui-ci bouillonne bien depuis un moment maintenant et c’est le genre d’attaquant qui pourrait prospérer devant une foule de talents créatifs.

Edouard peut être le renard de la boîte qui lance un top quatre en 2021/22 et il n’est peut-être pas trop cher non plus, venant du club écossais du Celtic.

. – .

Edouard a été prolifique en Écosse et a été très bien noté depuis son passage au PSG

Statistiquement, il se profile de près du héros de Manchester City Sergio Aguero et à 23 ans, il correspond certainement au bon profil pour le type d’équipe qu’Arteta construit aux Emirats.

Ses 52 buts en championnat au cours des trois dernières saisons valent certainement un punt pour les Gunners.

À quoi pourrait ressembler Arsenal dans deux ans…

Cette équipe pourrait-elle renvoyer Arsenal dans le top quatre?