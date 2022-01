Pas d’augmentation extraordinaire des échanges avec la Chine, selon Piyush Goyal

L’Inde prévoit également de lancer des négociations d’ALE avec le Royaume-Uni plus tard ce mois-ci et de mettre en place un accord intérimaire d’ici mars de cette année.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré lundi qu’il n’y avait pas eu d’augmentation extraordinaire des échanges avec la Chine et que le déficit commercial avec le pays voisin était tombé à 44 milliards de dollars en 2021, contre 48 milliards en 2014-15.

Le ministre a également déclaré qu’entre 2003 et 2013-14, lorsque l’Alliance progressiste unie (UPA) était au pouvoir, les importations en provenance de Chine avaient augmenté de 1 160 %. Le déficit commercial a également été multiplié par 24, passant de 1,5 milliard de dollars en 2004-05 à 36 milliards de dollars en 20-13-14, a-t-il ajouté.

Les remarques de Goyal interviennent quelques jours après que le porte-parole du Congrès, Gourav Vallabh, a critiqué le gouvernement en disant que pendant que la Chine rebaptisait des lieux dans l’Arunachal Pradesh et installait des villages sur le territoire indien, le gouvernement poursuivait toujours un commerce de 100 milliards de dollars avec la Chine.

« Il (le déficit commercial) reste presque stable… Je peux vous assurer qu’il n’y a pas d’augmentation extraordinaire (du commerce) avec la Chine », a déclaré Goyal.

Il a également noté que le commerce global de l’Inde avec l’Australie avait augmenté de 102 pour cent, l’Afrique du Sud de 82 pour cent, les Émirats arabes unis de 65 pour cent et la Chine de seulement 44 pour cent.

À propos des accords de libre-échange, Goyal a déclaré que l’ALE de l’Inde avec les Émirats arabes unis est sur le point d’être finalisé.

L’Inde est également en train de conclure l’accord intérimaire avec l’Australie, qui couvrira « de vastes domaines d’intérêt, en particulier nos secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme le textile, la pharmacie, la chaussure, les produits en cuir et les produits agricoles », a-t-il déclaré.

L’Inde prévoit également de lancer des négociations d’ALE avec le Royaume-Uni plus tard ce mois-ci et de mettre en place un accord intérimaire d’ici mars de cette année, tandis que les pourparlers avec le Canada devraient être lancés dans les 2-3 prochains mois, a déclaré le ministre.

