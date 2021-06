Pas de baisse de salaire ! Le gouvernement Modi traitera les employés du gouvernement central en service s’ils restaient à la maison pendant les fermetures

in

Paiement des salaires aux personnes sous-traitées des ministères/départements et autres organisations du gouvernement central pendant la 2e vague de COVID-19: Le gouvernement central a décidé de fournir un salaire complet à tout le personnel contractuel, occasionnel et sous-traité qui a été contraint de rester à la maison pendant les fermetures cette année. Le gouvernement considérera ces travailleurs comme «en service» même s’ils devaient rester à la maison pendant les fermetures du 1er avril à la fin juin.

Dans une note de service (MO) datée du 8 juin 2021, le Département des dépenses (DOE) a noté l’impact des blocages sur le personnel contractuel, occasionnel et externalisé engagé par divers départements et ministères du gouvernement central.

« Il a été constaté que la 2e vague de COVID-19, commençant à la mi-avril et se poursuivant jusqu’à présent, a eu un impact sur un grand nombre de personnes dans le pays. Cependant, contrairement à un verrouillage national l’année dernière, le verrouillage au cours de cette année a varié dans tout le pays en fonction de la gravité de la 2e vague. Pour cette raison, il est probable qu’un certain nombre d’employés contractuels, occasionnels et sous-traitants tels que le personnel d’entretien, etc. soient tenus de rester à la maison pour diverses raisons, ce qui, dans des circonstances normales, entraînerait une déduction de leur salaire. dit l’OM.

L’OM a en outre annoncé un soulagement pour ces travailleurs en les considérant comme “de service” pendant qu’ils restaient à la maison pendant les fermetures.

« Afin d’éviter toute contrainte excessive dans les circonstances extraordinaires en vigueur, il a été décidé que chaque fois que le personnel contractuel, occasionnel et sous-traité des ministères / départements et d’autres organisations du gouvernement de l’Inde, est tenu de rester chez lui en raison de la sagesse de l’État. confinement imposé par les gouvernements des États / UT ou autrement comme le juge approprié l’autorité compétente, ils peuvent être traités comme “de service” pendant cette période d’absence et les salaires / salaires nécessaires seraient payés en conséquence », a déclaré le DOE.

L’instruction ci-dessus s’appliquera à la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021. Elle s’appliquera également aux bureaux rattachés/subordonnés, aux organismes autonomes/statutaires du gouvernement indien.

