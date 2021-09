Pas de baisse du séquençage du génome pour analyser le coronavirus, selon le gouvernement

“Les [number of] les échantillons séquencés par les laboratoires du consortium INSACOG dépendent également des échantillons envoyés par les États respectifs », a déclaré le gouvernement.

Le gouvernement a nié qu’il y ait eu une baisse du séquençage du génome et de l’analyse du nouveau coronavirus dans le pays.

Le séquençage du génome est réalisé par le Consortium indien SARS-CoV-2 sur la génomique (INSACOG), un consortium de 28 laboratoires. L’INSACOG avait séquencé 16 681 échantillons en avril, 14 112 en mai, 11 624 en juin et 10 202 en juillet, a indiqué le gouvernement, répondant aux informations faisant état d’une baisse du séquençage.

Selon le gouvernement, la première partie du séquençage des échantillons par les laboratoires de l’INSACOG visait à détecter les «variantes préoccupantes» (COV) parmi les voyageurs internationaux entrants et à voir si une personne présentant des COV est entrée dans le pays au cours du mois précédent. Pour détecter la présence de COV dans le pays, seuls 5% des cas positifs à la RT-PCR ont été ciblés pour le séquençage. Les deux objectifs ont été atteints à la fin janvier.

Des États comme le Maharashtra, le Pendjab et Delhi ont commencé à montrer des tendances à la hausse en février et, par conséquent, le séquençage a été augmenté dans plusieurs districts du Maharashtra et 10 districts du Pendjab.

La surveillance sentinelle a permis de s’assurer que les échantillons de chaque État étaient bien représentés géographiquement, car la stratégie d’échantillonnage aléatoire de 5% a entraîné une surreprésentation des échantillons de certains districts, tandis que certains districts sont restés non représentés, a déclaré le gouvernement. «Avec la diminution de la positivité, la disponibilité des échantillons des sites sentinelles desservant les districts avec zéro ou de nouveaux cas hebdomadaires à un chiffre a également diminué. Actuellement, plus de 86 districts du pays n’ont aucun nouveau cas hebdomadaire », a déclaré le gouvernement.

Au cours du dernier mois, la majorité des nouveaux cas ne proviennent que de deux États : le Kerala et le Maharashtra. À l’heure actuelle, sur les 45 000 nouveaux cas, plus de 32 000 cas proviennent du Kerala et plus de 4 000 cas du Maharashtra, ce qui signifie que 80% des cas proviennent des deux États. Seuls 9 000 cas, soit environ 20 %, proviennent des autres États. Cela se reflète également dans les échantillons séquencés à partir de divers états.

Le gouvernement a déclaré que depuis juillet, les données concernant les échantillons et les résultats étaient partagées via la plate-forme intégrée d’informations sur la santé (IHIP). Les détails et les résultats de 9 066 échantillons ont été envoyés en juillet et 6 969 échantillons en août via l’IHIP, a indiqué le gouvernement.

