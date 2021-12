L’agence libre de la MLB est là, mais où sont les White Sox et les Cubs ? Jason pense que les Sox doivent faire un geste similaire à la signature des Tigers de Javy Báez (01:23). Robert « Scoop » Jackson se joint à l’émission pour discuter de son parcours dans l’industrie des médias. Il raconte comment son éthique de travail l’a porté tout au long de sa carrière et sa détermination à s’assurer que les gens le respectent avant tout (12:58). Ils expliquent également comment la couverture médiatique de la NBA a changé au fil des ans et pourquoi il existe une méfiance entre les athlètes et les médias (24:55). Scoop parle de ce que le basket-ball signifie pour Chicago et de la façon dont la ville est le cœur de tout le basket-ball (48:38). Ils discutent de la jeune star qui pourrait devenir le prochain visage de la NBA, car Scoop pense que l’ère post-LeBron se déroule en ce moment (01:17:23). Enfin, Scoop nous dit ce qu’il aime dans cette nouvelle équipe des Bulls (01:21:24).

Hôte : Jason Goff

Invité : Robert « Scoop » Jackson

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

