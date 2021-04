Pas de blague, Verizon offre jusqu’à 1000 $ de réduction sur un nouveau téléphone pour votre échange cassé à partir du 1er avril

Demain, c’est le poisson d’avril, bien que personne n’en ait vraiment la patience. Cependant, le nouvel accord d’échange de Verizon commence demain, et c’est un peu difficile à croire. En effet, la société offre aux nouveaux clients jusqu’à 1000 dollars lorsqu’ils échangent des smartphones cassés contre un nouveau. C’est vrai, Verizon veut vos téléphones morts, fissurés et endommagés par l’eau, et cela vous donnera de l’argent pour une mise à niveau vers l’un des meilleurs téléphones Android.

Pour profiter de cette offre, vous pouvez être un client nouveau ou existant, bien que l’offre ne soit pas aussi robuste si vous êtes déjà sur le réseau. Par exemple, les clients existants qui échangent contre un nouveau smartphone recevront jusqu’à 440 $ de crédit d’échange. Ce n’est toujours pas mal, surtout lorsque vous cherchez à obtenir l’un des meilleurs téléphones Android bon marché. Pendant ce temps, les nouveaux clients qui transfèrent leurs numéros ont droit à un crédit de reprise d’une valeur de 800 $ plus une carte-cadeau électronique supplémentaire de 200 $. Cela couvrirait presque le coût d’un Samsung Galaxy S21 Ultra, qui coûte 1200 $ sur le transporteur.

Il est important de garder à l’esprit que les montants d’échange dépendent du modèle de téléphone et de l’état dans lequel il se trouve. L’accord exige également que les utilisateurs participent à l’un des meilleurs plans Verizon, tels que Do More, Play More ou Get More Unlimited. En plus du doux accord d’échange, les clients nouveaux et existants peuvent toujours profiter du Disney Bundle qui comprend Disney +, Hulu et ESPN +, sans parler de la façon dont ce type d’accord d’échange pourrait potentiellement aider à réduire les déchets électroniques.

L’accord peut sembler trop beau pour être vrai, mais Verizon nous assure que ce n’est pas une blague. L’offre n’est disponible que pour une durée limitée, alors prenez ce LG G8 cassé dans votre tiroir et vérifiez auprès de Verizon le 1er avril et découvrez combien cela vaut.

