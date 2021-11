Pas de buts mais Barcelone est loin de n’avoir aucun espoir en Ligue des champions

S’il s’agissait d’une équipe dirigée par Ronald Koeman, les espoirs du Barça en Ligue des champions seraient déjà éteints. Il n’y a guère de doute là-dessus.

Malgré le fait qu’aucun but n’ait été marqué contre Benfica, ce n’était pas faute d’avoir essayé.

Lors d’une nuit comme mardi, il est important d’accentuer les points positifs plutôt que de séparer les points négatifs mineurs qu’il a pu y avoir.

Pour commencer, ce sont déjà deux feuilles blanches pour le Barça de Xavi, et jouant dans un style d’attaque beaucoup plus agréable que son prédécesseur n’a jamais réussi.

Les enfants acquièrent une expérience inestimable qui leur sera également très utile dans les années à venir.

Photo par Alex Caparros/.

Un coup de chapeau également à Ousmane Dembele qui a été exceptionnel à son arrivée et, un autre soir, avec peut-être Ansu in situ, un but aurait été donné.

Être littéralement à deux doigts de passer après une finition soignée de Ronald Araujo était le plus cruel des coups, même si j’imagine que Jorge Jesus a ressenti la même chose après avoir vu son côté souffler la meilleure chance qu’ils avaient juste après la mort.

Avec le Bayern à venir, il faudra une grosse performance pour obtenir la victoire qui sera probablement nécessaire pour progresser, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être réalisé.

Surtout si les Bavarois décident de laisser reposer un certain nombre de leurs partants habituels dans ce qui est pour eux un caoutchouc mort.

Ils ont Der Klassiker à jouer quelques jours auparavant, et il est tout à fait possible que cette rencontre fasse le jeu du Barça.

De plus, combien de fois dans le passé un supposé favori a-t-il été défait soit par sa complaisance, soit par l’excellence de ses adversaires ?

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Franchement, qu’est-ce que Barcelone a à perdre dans une telle situation, sans oublier que c’est un match qui se jouera à huis clos, ce qui pourrait convenir aux Blaugranes.

Le pire des scénarios est de tomber en Ligue Europa mais, franchement, nous en sommes là.

Nous savons tous où pointer le doigt du blâme si cela se produit, mais si nous voulons donner une tournure positive à cette éventualité… il y aurait toujours un trophée à gagner.

Le pessimisme habituel des culers doit être inversé pour le reste de la saison, car se placer juste derrière Xavi et les garçons pourrait faire des merveilles pour le moral.

Il est facile d’oublier à quel point certains de ces joueurs sont jeunes, et pourtant ils acceptent volontiers la responsabilité de porter le maillot et de se montrer fiers.