Pas de chemin à la maison en ce moment

Nous sommes maintenant à moins d’une semaine de la première de Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios. Les premières projections commencent ce jeudi, date à laquelle toutes nos questions trouveront enfin une réponse. Daredevil fera-t-il une apparition ? Tobey Maguire et Andrew Garfield reprennent-ils leurs rôles de variantes de Spider-Man ? Venom est-il l’un des méchants majeurs de ce film ? Nous aurons des réponses à toutes ces questions et plus encore d’ici la semaine prochaine. En attendant, si vous avez du mal à faire face à l’attente, vous pouvez en fait regarder la première minute de No Way Home dès maintenant.

Regardez une minute de Spider-Man: No Way Home

Cette semaine, Tom Holland est apparu sur Late Night with Seth Meyers pour promouvoir Spider-Man: No Way Home. Juste avant de monter sur scène, Meyers a présenté un court extrait du film. Nous avons vu d’innombrables spots télévisés au cours des dernières semaines, mais il s’agissait en fait de nouvelles images. En fait, il semble s’agir des quarante-cinq premières secondes de No Way Home dans son intégralité.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous, mais le clip No Way Home est juste au début :

Analyse de la scène d’ouverture

Nous savions déjà que Spider-Man: No Way Home reprendrait juste après la fin de Far From Home. Ce court clip semble le confirmer. Spidey et MJ se tiennent dans les rues de New York, entourés de gens, alors que J. Jonah Jameson révèle au monde que Peter Parker est Spider-Man. Les gens commencent à harceler MJ, à quel point Peter intervient et s’enfuit avec elle alors que la foule commence à devenir indisciplinée. Peter atterrit ensuite sur un échafaudage, place MJ de manière assez précaire et prend un appel de Ned. De nombreuses déclarations de « mec » s’ensuivent. Dans l’ensemble, la scène ne gâche pas grand-chose.

Mais il y a des informations intéressantes que vous pourriez découvrir en regardant la scène.

Si vous avez regardé Hawkeye, vous connaissez sans aucun doute Rogers: The Musical. Clint Barton et sa famille sont invités à une représentation du spectacle de Broadway centré sur les Avengers, que nous apercevons même dans le premier épisode de la série Disney Plus. Alors que Peter et MJ se promènent à New York, vous pouvez repérer quelques panneaux d’affichage pour la comédie musicale dans toute la ville.

La scène montre également à quel point les enjeux sont importants pour Spider-Man et ses amis. Quelques secondes après avoir appris son identité, les gens harcèlent déjà sa petite amie et essaient de commencer à se battre avec lui. Il devient de plus en plus facile de comprendre pourquoi Peter prendrait des mesures aussi drastiques que de demander au docteur Strange de modifier le tissu de la réalité pour garder son identité cachée, comme nous le voyons dans la bande-annonce.

Spider-Man: No Way Home sort officiellement en salles le 17 décembre 2021.