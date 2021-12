Pas de chemin à la maison ‘sur les réseaux sociaux?

Mots de Spiderman pour se taire pour éviter les spoilers

Si vous êtes un utilisateur régulier des réseaux sociaux, vous pouvez configurer des blocs de mots et de sujets. Sur Instagram, l’un des réseaux sociaux où les spoilers sont les plus abondants, il a des options pour les éviter et éliminer les apparitions surprises ou autres scènes controversées qui peuvent se produire dans Spider-Man : No Way Home.

Vous pourrez accéder aux paramètres. Une fois à l’intérieur, nous accédons à la confidentialité. Vous y trouverez des mots cachés ou des mots filtrés. Nous sommes intéressés par la section Mots et phrases personnalisés, nous allons donc activer Masquer les commentaires dans cette section et entrer dans Gérer la liste.

Dans cette liste, vous pouvez ajouter des mots, des phrases, des emojis, des balises … Tout ce que vous voulez. Dans ce cas, essayez le titre du film, Spider-Man : No Way Home, avec le personnage, Spider-Man, et à partir de là, tout ce que vous voulez. Acteurs, personnages, etc.

Pour éviter les spoilers lors de la navigation sur Internet, vous pouvez utiliser Spoiler Block, disponible pour Google Chrome et ses dérivés tels que Brave, Opera, Edge, Vivaldi, etc. Sa fonction est de bloquer les mots et les phrases en les barrant en noir. Son avantage est qu’il fonctionne sur n’importe quelle page Web que vous ouvrez, y compris les réseaux sociaux susmentionnés.