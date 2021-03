‘Pas de classe et pas de compétences’

Tony Bellew a déclaré à talkSPORT 2 que Deontay Wilder «n’a ni classe ni compétences».

Lundi, Eddie Hearn a officiellement confirmé qu’Anthony Joshua et Tyson Fury avaient signé leurs contrats pour une confrontation incontestée pour le titre des poids lourds cette année, le combat dépendant d’un accord de site en cours de finalisation.

Getty Bellew est l’ancien champion du monde des poids lourds WBC

En réaction, Bellew a réitéré sa conviction qu’AJ est l’homme de la bête Fury et a expliqué pourquoi Wilder n’avait pas réussi à le faire.

Bellew a déclaré sur Fight Night Extra sur talkSPORT 2: «Tyson Fury est très, très difficile à travailler, mais je suis toujours aux côtés d’Anthony Joshua. Je pense juste qu’il va lui sauter dessus, il ne se souciera pas de ce qui va revenir, et c’est la seule façon de battre Tyson Fury.

«C’est bien beau que Deontay Wilder se rapproche de Tyson Fury et lance de grosses bombes.

«Mais écoutez, vous auriez pu leur coller un cachet de première classe et ils auraient encore été en retard à cause du style avec lequel il les a lancés!

AFP Wilder est l’ancien champion des poids lourds WBC

«Il y a des coups de poing télégraphiques et puis il y a le rasage des lumières au-dessus du ring – c’est ce que faisait Deontay Wilder.

«Ses coups de poing étaient si sauvages et aussi grossiers. Il était hors de contrôle.

«Il a peut-être une puissance folle et il est peut-être le plus gros poids lourd depuis Mike Tyson, mais il n’a pas de classe et il n’a pas de compétences pour égaler cette puissance.

«C’est donc comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Il ne sait pas ce qu’il fait.

Le combat de Joshua avec Fury a été signé

«Il ne peut pas mettre en place ses attaques, son jab était juste inutile dans le combat, il ne savait pas quoi faire.

«Même quand il avait Tyson Fury à terre [in their first bout] il ne pouvait pas le finir.

«Pensez-y – si Tyson Fury est abandonné par Anthony Joshua, croyez-vous vraiment qu’il va pouvoir voir le tour?

« Anthony Joshua est l’un des meilleurs finisseurs – en ce moment, il est le meilleur finisseur de la division des poids lourds. »