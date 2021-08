Pas de connexion Internet en voyage ! Indian Railways abandonne son projet de fournir un service WiFi dans les trains

En tant que projet pilote, un service Internet a été fourni dans le train Howrah Rajdhani Express d’Indian Railways grâce à la technologie de communication par satellite.

Pas d’accès Internet rapide et gratuit à l’intérieur des trains ! Indian Railways a abandonné son projet de fournir une connexion Internet Wi-Fi gratuite à l’intérieur des trains, car ce n’était pas rentable. Le ministre des chemins de fer de l’Union, Ashwini Vaishnaw, dans une réponse écrite à une question posée dans le Lok Sabha, a déclaré qu’en tant que projet pilote, un service Internet était fourni dans le train Howrah Rajdhani Express des chemins de fer indiens grâce à la technologie de communication par satellite, selon un rapport de la PTI. Selon le ministre des chemins de fer de l’Union, la technologie de communication par satellite était à forte intensité de capital avec des coûts récurrents sous forme de frais de bande passante et, par conséquent, l’installation n’était pas rentable.

En outre, la disponibilité de la bande passante Internet pour les passagers des trains était insuffisante, a déclaré le ministre. Par conséquent, le transporteur national a abandonné le projet. Actuellement, pour la fourniture de services Internet basés sur le Wi-Fi dans les trains, aucune technologie rentable appropriée n’est disponible, a ajouté le ministre des Chemins de fer.

Selon le rapport, l’ancien ministre des Chemins de fer Piyush Goyal avait mentionné plus tôt en 2019 que dans les quatre à quatre ans et demi à venir, le gouvernement central prévoyait de fournir des services Wi-Fi dans les trains à travers le réseau des chemins de fer indiens. À l’heure actuelle, l’accès à Internet rapide et gratuit est fourni par le transporteur national dans plus de 6 000 gares ferroviaires à travers le pays sur une base autonome, sans frais pour les chemins de fer indiens. La connexion Wi-Fi haut débit est fournie dans les gares avec l’aide de RailTel, une entreprise du secteur public relevant du ministère des Chemins de fer, ajoute le rapport.

Entre-temps, le ministre a également informé le Parlement que des travaux ont été approuvés pour la fourniture d’un système de vidéosurveillance dans toutes les gares, à l’exception des gares d’arrêt. Jusqu’à présent, 814 stations ont été équipées de vidéosurveillance. De plus, des travaux pour l’installation de vidéosurveillance dans toutes les voitures, y compris les UEM ainsi que les trains de voyageurs, ont été approuvés. Jusqu’à présent, des caméras de vidéosurveillance ont déjà été installées dans jusqu’à 4 141 autocars, a-t-il déclaré.

