Pas de coupe de capex, pour relever les défis : FM Nirmala Sitharaman

Les départements du revenu et des affaires corporatives ont tenu deux réunions à cet effet et le déménagement sera bientôt une réalité.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a clairement indiqué lundi que le gouvernement ne réduirait pas les dépenses en capital par rapport au niveau budgétisé, même vers la fin de l’exercice, comme il était d’usage auparavant, car il mise sur des dépenses ayant un effet multiplicateur élevé pour inverser une crise induite par Covid. ralentissement de la croissance.

S’adressant aux journalistes, le ministre a déclaré que le message adressé aux départements sur le front des dépenses d’investissement est très clair : dépenser. La redéfinition des priorités des dépenses à la suite de la deuxième vague de Covid n’aura également aucune incidence sur les dépenses d’investissement, a-t-elle souligné, ajoutant que seules les dépenses inutiles pourraient être réduites pour faire place à des dépenses plus productives.

Le ministre a également apaisé les craintes concernant l’inflation, affirmant que le gouvernement ne permettra pas que la pression sur les prix soit un sujet de préoccupation. Des mesures ont été prises pour apaiser les inquiétudes du côté de l’offre, a-t-elle ajouté. L’inflation des prix de détail a chuté en juillet à 5,59%, après avoir dépassé la fourchette cible de la banque centrale (2-6%) au cours des deux mois précédents. La semaine dernière, le ministre avait déclaré que la reprise n’était pas à un point où le soutien en liquidités de la banque centrale pourrait être annulé.

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le Centre a budgété une augmentation de 30%, d’une année sur l’autre, de ces dépenses à Rs 5,54 lakh crore pour l’exercice 22, tandis que ses dépenses de revenus devraient baisser de 5% à Rs 29,29 lakh crore. Au premier trimestre, les investissements budgétaires ont augmenté de 26% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,1 lakh crore. Les grandes CPSE se sont également bien acquittées de leurs objectifs d’investissement, grâce à l’incitation constante du gouvernement. En plus de cela, 15 grands États ont déclaré ensemble un bond de 135% de leurs investissements au cours du trimestre de juin par rapport à l’année précédente, grâce à une base favorable. Bien entendu, leurs investissements étaient toujours inférieurs de 0,7% au niveau d’avant la pandémie (même trimestre en FY20).

La décision de comprimer les dépenses dans des dizaines de départements au cours des deux premiers trimestres devrait générer des économies d’environ Rs 1,15 crore lakh, selon une analyse FE. Cela pourrait compenser considérablement les dépenses nettes du gouvernement pour cet exercice budgétaire en raison du dernier plan d’allègement.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement était en pourparlers avec Cairn pour régler le différend fiscal à la lumière de la dernière décision du gouvernement de rejeter l’amendement rétrospectif de 2012, Sitharaman a déclaré que son ministère pourrait avoir des discussions avec la société. Ce gouvernement a dit dès le début que la modification fiscale rétrospective est mauvaise. Mais il a fallu attendre le lancement de mesures correctives et mener l’affaire à une conclusion logique, car deux affaires majeures (Vodafone et Cairn) étaient en cours, a-t-elle déclaré, répondant à une question si la dernière décision du gouvernement était forcée par la menace de Cairn de rattacher les Indiens avoirs à l’étranger pour recouvrer ses droits après avoir remporté un arbitrage.

Le ministre a déclaré que l’économie sort des défis posés par la deuxième vague. Mais le gouvernement continuera de répondre aux défis, signalant l’intention du Centre de proposer davantage de mesures de secours en cas de besoin urgent.

Au milieu de la clameur croissante pour que le Centre réduise les taxes sur le carburant, le FM est resté sans engagement. Cependant, elle a souligné que ce gouvernement devait payer 60 206 crores de roupies en mars 2021 en intérêts pour les obligations pétrolières émises par l’UPA; des intérêts de Rs 37 340 crore de plus devront être payés entre FY22 et FY26 pour ces obligations. Le montant des obligations pétrolières en circulation s’élevait à Rs 1,31 crore lakh à partir de l’exercice 21.

Alors que le gouvernement de l’UPA tentait apparemment de montrer qu’il réduisait les taxes sur les carburants pour réduire le prix pour les consommateurs, il a émis des obligations pétrolières, qui devaient être remboursées par le gouvernement actuel avec l’argent des contribuables, a-t-elle déclaré. Même les États ont augmenté les impôts ces dernières années, a-t-elle ajouté.

Les prélèvements du gouvernement central sur l’essence et le diesel, à 32,9 Rs/litre et 31,8 Rs/litre, respectivement, constituent toujours la plus grande partie des taxes totales sur les carburants. Cependant, même les États amassent des sommes coquettes sous forme de taxes sur les carburants. Malgré une baisse de 10,6% (en glissement annuel) de la demande de carburant au cours de l’exercice 21, les recettes de TVA des États provenant de l’essence et du diesel ont légèrement augmenté lors de l’exercice précédent pour atteindre 2,02 lakh crore.

Sitharaman a déclaré que le gouvernement avait achevé un travail de fond approfondi pour faciliter la cotation directe des entreprises indiennes à l’étranger. Les départements du revenu et des affaires corporatives ont tenu deux réunions à cet effet et le déménagement sera bientôt une réalité.