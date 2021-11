Pas de cours légal pour les cryptos privées mais innovation possible

Le 18 novembre, Modi a déclaré qu’il était important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble pour s’assurer que la crypto-monnaie ne se retrouve pas entre de mauvaises mains.

Le gouvernement n’a pas l’intention d’accorder aux crypto-monnaies privées, telles que les bitcoins, le statut de cours légaux, car il se méfie des effets néfastes d’une telle décision sur la stabilité du secteur financier. Cependant, cela laissera probablement un peu d’espace pour l’innovation dans l’écosystème de la cryptographie sous un mécanisme de surveillance strict.

Bien qu’il envisage d’apporter des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu dans le prochain budget pour rendre plus explicites les dispositions fiscales pour les gains et les revenus des transactions cryptographiques, un tel changement n’aura « qu’un effet prospectif », a déclaré une source officielle à FE.

Un nouveau projet de loi sur la cryptographie, qui devrait être présenté lors de la session d’hiver du Parlement à partir du 29 novembre, n’imposera probablement pas une interdiction générale de l’ensemble du spectre de la cryptographie.

Cependant, l’espace qui doit être ouvert aux innovations sera strictement réglementé pour empêcher son abus, a déclaré une autre source. Le gouvernement est également conscient des inquiétudes selon lesquelles toute tentative de donner cours légal aux cryptos privés sapera gravement le cadre de politique monétaire existant.

Le projet de loi fournira une architecture de base pour permettre la réglementation de l’écosystème cryptographique, ce qui laissera une marge de manœuvre suffisante au gouvernement pour intervenir rapidement, répondant à l’évolution de la situation, a déclaré la source. Il cherchera à lever l’ambiguïté sur le statut de la crypto en tant que classe d’actifs et à faciliter également le lancement de toute monnaie numérique officielle. La Reserve Bank of India (RBI) est sur le point de déployer une telle monnaie.

Des sources officielles ont déclaré lors d’une réunion le 13 novembre, présidée par le Premier ministre Narendra Modi, qu’il avait été décidé que l’espace de la crypto-monnaie ne serait pas autorisé à se transformer en un canal pour le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. De même, les promesses excessives sur les retours et la publicité non transparente seront freinées. Le gouvernement a également décidé de s’engager de manière proactive avec des experts et des parties prenantes clés pour renforcer la réglementation, tout en prenant des mesures « proactives et tournées vers l’avenir ». Dans le même temps, étant donné la nature transfrontalière de la cryptographie, le gouvernement essaiera de forger un partenariat ou une stratégie mondiale sur la question.

Le 18 novembre, Modi a déclaré qu’il était important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble pour s’assurer que la crypto-monnaie ne se retrouve pas entre de mauvaises mains.

Les crypto-monnaies fonctionnent généralement indépendamment d’une banque centrale. Il s’agit essentiellement de monnaies numériques dans lesquelles des techniques de cryptage sont utilisées pour réguler la génération de leurs unités et vérifier le transfert de fonds.

Le mécontentement des autorités vis-à-vis de la crypto provient du fait qu’elle ne tire sa valeur d’aucun actif ou bénéfice sous-jacent. Étant donné que sa valeur dépend uniquement de ce qu’un investisseur est prêt à payer pour cela, l’évaluation peut être facilement influencée par des offres spéculatives. De plus, ces devises gardent généralement l’identité des propriétaires anonyme, ce qui rend difficile le suivi de leur flux. Cela peut poser de graves risques pour la sécurité, car ces devises peuvent être utilisées pour canaliser de l’argent noir ou financer le terrorisme, etc.

De son côté, la banque centrale a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les cryptos ces dernières années. Mardi, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a déclaré qu’il y avait « des problèmes beaucoup plus profonds » liés aux monnaies virtuelles qui pourraient aggraver les risques pour la stabilité économique et financière. Même le régulateur des marchés boursiers et des matières premières Sebi a exprimé ses réserves sur ces devises. « Il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu’il s’agit de traiter les cryptos », a déclaré un responsable d’un régulateur.

Le Comité parlementaire permanent des finances, après une réunion le 15 novembre, aurait plaidé pour permettre aux échanges cryptographiques de fonctionner, bien que dans le cadre d’une réglementation stricte. « Il vaut mieux les réglementer, au lieu de mettre une interdiction générale sur leurs transactions », a déclaré un membre du panel de la Chambre. «Mais nous devons également être sensibles aux préoccupations concernant la stabilité macro. Ainsi, le statut de cours légal ne devrait pas être accordé aux crypto-monnaies », a-t-il ajouté.

L’année dernière, la Cour suprême a annulé une circulaire de la RBI de 2018 qui interdisait aux entités du secteur financier d’offrir des services à toute personne ou entreprise traitant des devises virtuelles. Cela reflète la préoccupation selon laquelle les lois existantes sont inadéquates pour faire face à la prolifération des crypto-monnaies privées. Des cadres juridiques et réglementaires solides pourraient donc contribuer grandement à éliminer toute ambivalence sur la question.

En 2019, un comité interministériel sous la direction du secrétaire aux affaires économiques de l’époque, Subhash Garg, avait suggéré que les crypto-monnaies privées soient interdites et que toute activité liée aux monnaies virtuelles soit criminalisée. Plus tôt cette année, le gouvernement a souhaité introduire le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, pour rendre l’interdiction des cryptos privés plus explicite, entre autres. Cependant, il cherche maintenant à avoir un point de vue plus nuancé sur la question.