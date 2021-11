Pas de date novembre ? Tous les couples de célébrités qui ont rompu ce mois-ci

Tant pis pour la saison des menottes !

Novembre s’est avéré être un mois dévastateur pour les ruptures de célébrités, certains de nos couples préférés l’ayant annulé avant Thanksgiving.

Nous avons vu certaines de ces stars tomber amoureuses dans des émissions de téléréalité, notamment Married at First Sight, The Bachelorette, Sister Wives et My Unorthodox Life, ou passer de l’écran aux amateurs d’IRL – comme les co-stars d’Outer Banks Chase pique et Madelyn cline. Mais il s’avère que ce n’était tout simplement pas censé être.

Pour Harmonizers, la rupture la plus triste de toutes a peut-être été celle de Shawn Mendes et Camila Cabello, qui étaient ensemble depuis plus de deux ans. Les collaborateurs musicaux et les amis de longue date ont juré de rester « meilleurs amis » à la suite de leur séparation, mais il reste à voir comment d’autres ex récents continueront à faire partie de la vie de chacun pendant la période des fêtes.

Alors, que s’est-il passé entre Bachelor Nation’s Tayshia Adams et clark zac? Ou ancien It Couple Kaia gerber et Jacob Elordi?