Pas de décision du Cabinet sur la privatisation de deux banques du secteur public : FM Nirmala Sitharaman

Le Cabinet n’a pris aucune décision sur la privatisation de deux banques du secteur public (PSB), que le gouvernement avait annoncée dans le budget 2021-2022, a informé le Parlement mardi.

Dans le budget de l’Union pour l’exercice 2021-2022, le gouvernement avait annoncé son intention de privatiser deux PSB dans l’année et d’approuver une politique de désinvestissement stratégique des entreprises du secteur public, a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans une réponse écrite à le Rajya Sabha mardi.

Elle répondait à une question sur la privatisation de deux PSB.

Les objectifs de la politique comprennent la promotion de la croissance des entreprises du secteur public grâce à l’injection de capitaux privés, de technologies et de meilleures pratiques, a déclaré le ministre.

« L’examen des diverses questions liées au désinvestissement est confié au Comité du Cabinet désigné à cet effet/ Cabinet. La décision du Comité du Cabinet/du Cabinet n’a pas été prise à cet égard », a ajouté Sitharaman.

Le projet de loi relatif à la privatisation des PSB a été inscrit pour la session d’hiver en cours du Parlement qui se termine le 23 décembre.

