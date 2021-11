« Pas de discussions avec Newcastle United »: l’agent de Niklas Süle dément les récentes rumeurs de transfert du défenseur du Bayern Munich

Les rumeurs liant Niklas Süle du Bayern Munich à Newcastle United ont fait les gros titres ces derniers jours. Christian Falk de SportBild a récemment marqué les rumeurs « vrai » car des pourparlers entre la direction du joueur et l’équipe de Premiership auraient eu lieu.

Bien que mettant fin à tout le bruit à ce sujet, l’agent de Süle, Volker Struth, a confirmé qu’il n’y avait pas encore eu de contact avec Newcastle United – ou tout autre club, d’ailleurs – pour le moment. Alors, « faux » ?

Florian Plettenberg a partagé des extraits de sa conversation avec Struth dans l’édition de vendredi du podcast MeineBayernWoche sur Twitter. Struth a commenté ce qui attend le défenseur central dans les semaines à venir. Il a dit: «Bien sûr, nous devons entrer dans un processus de prise de décision maintenant. Il n’y a pas encore de décision finale. Tout est ouvert. va-t-il prolonger ? Niklas doit en décider. Mon travail est d’obtenir des informations et de les donner au joueur. Des discussions sont nécessaires pour information et elles auront lieu dans les prochaines semaines. Niklas nous dira ce qu’il veut et si les discussions échouent, nous devrons parler à d’autres clubs à un moment donné. C’était la même chose avec Toni Kroos à l’époque.

Mise à jour #Süle : aucune discussion avec @NUFC ! Prolonger ou déménager à l’étranger ? Tout est encore ouvert pour le moment mais sa direction veut se transformer bientôt en processus décisionnel. Plus à ce sujet ce vendredi dans #MeineBayernWoche avec son agent Volker Struth. @SPORT1 #NUFC – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 4 novembre 2021

Struth a expliqué que les rumeurs de Newcastle ne pouvaient être traduites que comme un sous-produit de la prise de contrôle saoudienne. « Non, il n’y a pas eu de discussions [with Newcastle]. Et concernant Newcastle United, un investisseur a pris le relais là-bas qui en ferait le club le plus riche du monde, il y aura donc des rumeurs chaque semaine. Maintenant, c’est Süle, bientôt peut-être Coman ou même Haaland », a déclaré l’agent.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)