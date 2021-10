Pas de dress code pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite

Dans le tour d’horizon : aucun code vestimentaire ne sera appliqué pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite plus tard cette année, contrairement aux informations rapportées ailleurs plus tôt ce mois-ci.

En bref

Aucune exigence vestimentaire particulière pour le GPM saoudien Les visiteurs masculins et féminins du Grand Prix d’Arabie saoudite en décembre ne seront pas soumis à un code vestimentaire sur le circuit de la corniche de Djeddah ou dans les lieux publics de la ville, selon ..

Cela fait suite à des rapports affirmant qu’une norme minimale stricte de tenue vestimentaire serait imposée lors de l’événement, exigeant que les tenues des participants aient des manches longues et des pantalons longs ou des jupes sous le genou. Les visiteurs seront informés qu’ils peuvent s’habiller de la même manière qu’ils le feraient pour d’autres courses dans la région, comme le Grand Prix de Bahreïn et la course récemment ajoutée au Qatar.

Les citoyens d’Arabie saoudite sont généralement tenus de s’habiller de façon conservatrice. Les femmes portent un long manteau noir appelé abaya qui ne laisse apparaître que leurs mains et leur visage ; certains portent également un voile. Les hommes portent une robe traditionnelle connue sous le nom de thawb et une coiffe. L’obligation pour les femmes étrangères de porter une abaya a été assouplie en 2019.

Le père d’Ayrton Senna décède

Milton Senna, le père du triple champion du monde de Formule 1 Ayrton Senna est décédé, selon le compte Instagram officiel de la famille. Il avait 94 ans.

La Formule 3 propose des tests à quatre femmes

La Formule 3 étendra les possibilités d’essais à quatre coureuses à Magny-Cours le mois prochain. Les pilotes de la série W Nerea Marti et Irina Sidorkova conduiront le 9 novembre, et le duo des Iron Dames Doriane Pin et Maya Weug – cette dernière également membre de la Ferrari Driver Academy – conduira le lendemain.

« Ce test F3 fait partie d’un plan de diversité plus large, dans le but de permettre à plus de pilotes féminines de rejoindre notre championnat dans un avenir proche », a déclaré Bruno Michel, PDG de F3. « Aujourd’hui, il n’est toujours pas facile pour les femmes d’accéder à la pyramide monoplace FIA. Nous voulons aider à changer cela.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Bonne mine pour 2022, Miami. pic.twitter.com/UghRx5Vbgj – George Russell (@GeorgeRussell63) 27 octobre 2021

Lorsque j’étais au Canada récemment, j’ai eu la chance de visiter mon ancienne école pour recevoir un prix en reconnaissance de mes courses. C’était un sentiment spécial de visiter mon ancien campus et de revoir des visages familiers 😊 pic.twitter.com/w8ILMZEEaX – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 27 octobre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Hamilton sur la construction de son héritage en Formule 1 (Wall Street Journal)

« L’année dernière, nous n’avions que 3% de diversité dans notre équipe. Nous en sommes maintenant à six et nous visons l’objectif d’atteindre 25% au cours des quatre prochaines années. Je veux revenir sur ce sport dans les 10 prochaines années. , 15 ans et juste le voir plus représentatif du monde extérieur. »

Verstappen krank zum US-Sieg (Auto Motor und Sport – Allemand)

Comme son coéquipier, Max Verstappen était également malade pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis, selon le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, qui a déclaré que le pilote « s’est remis en forme avec des exercices de respiration et de boisson ».

Le patron du GP d’Australie rejette le concept de rotation des événements de F1 (Speedcafe)

« La notion de siéger tous les deux ans, ou de tourner avec d’autres États pour le partager, n’est pas à notre ordre du jour. Nous le voulons chaque année parce que c’est un si grand atout pour Victoria. »

Voici pourquoi l’équipe américaine de Formule 1 est si mauvaise (Fox News)

Gene Haas : « Cela prend des millions et des millions de dollars. Ils ont besoin d’un bienfaiteur pour aider un pilote américain à courir en Formule 1. Malgré tout ce qu’on en parle, personne n’a jamais intensifié ses efforts pour le faire. »

Les esquives fiscales de plusieurs millions de dollars de Jacques Villeneuve dévoilées dans des fichiers divulgués (CBC)

« Les revenus de course de Villeneuve de ces années ont été acheminés vers une société québécoise, Newtown Racing Inc. Ses états financiers, déposés en cour, montrent qu’elle a réalisé des revenus totaux de plus d’un million de dollars entre 2011 et 2013. Mais les pertes enregistrées en 2010 et 2012 ont largement compensé ce revenu, et l’entreprise n’a payé au total que 27 000 $ d’impôts au cours de ces années. »

Rosberg dit que le sport automobile peut aider à lutter contre le changement climatique (.)

« Si vous avez ce transfert de progrès de la course à la route qui est parfait, c’est là que le sport automobile doit être. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 20 ans aujourd’hui, Gil de Ferran remportait le titre CART Indycar pour la deuxième année consécutive, en terminant quatrième à Surfers Paradise en Australie. Cristiano da Matta a remporté la course pour Newman-Haas.

