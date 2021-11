Pas de face-à-face pour éviter de se déchirer la peau avant le combat officiel du 6 novembre.

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Photos de Jorge Najera

Je vais vous expliquer avec logique pourquoi Caleb Plant ne se présentera que pour facturer ses services comme un sac devant le talent, l’expérience et la vitesse de Canelo, et jeter un œil à ses 13 des 21 victoires avant les 8 tours du natif du Tennessee qui proclame à qui veut bien l’écouter qu’il va surprendre le siècle et n’ose pas le dire ouvertement, mais prétend que ses poings auront le dernier mot, mais avouons-le, si vous avez le avantages naturels de la portée et de la taille, mais j’ai déjà vu qu’en vitesse ça n’atteint même pas les talons d’où ça sent la terre pure humide, en effet, en analysant les palmeraies de Plant, on se doute qu’ils s’en sont occupés pour vendre il s’agit d’or pur bien qu’il n’atteigne même pas le cuivre, mais les chances ne sont pas si illusoires et ils placent le favori Canelo à 10-1. Et pour mémoire, je ne mets pas de saleté sur la production d’Álvarez, qui se concentre sur le fait d’être le premier Mexicain à unifier une couronne des super-moyens puisque sur sa taille il a les sceptres de la WBA / WBO / The Ring et la ceinture du monde Conseil de Boxeo, alors que Plant a le titre IBF et même pour obtenir des mots en sa faveur, il se bat et allègue que si Canelo dit que les Mexicains ne jouent pas à des jeux avec des mots grossiers, ceux de sa terre ne tournent pas autour du pot non plus. Saúl avoue que l’objectif proposé il y a des années était presque atteint, après avoir structuré un horizon de gloire, et en signe de gratitude à son mentor Eddy Reynoso, il lui a donné la reconnaissance d’être le meilleur entraîneur de l’année et a ajouté qu’il l’a bien mérité et va pour un autre cette année. La vérité est que peu de gens s’intéressent à la carte de sauvegarde et ne recherchent qu’une phrase que Canelo dit pour pouvoir faire un rapport de qualité sensationnel, mais nous allons souligner le combat de prélude de Rey Vargas; avec une carte 34-0, avec 22 chloroformes et beaucoup de gens parlent de lui en train de monter dans l’ascenseur du challenger contre Gary Russell Jr., mais il sait qu’il doit avant tout battre le « Cuate » Leonardo Báez, qui se déclare prêt, depuis et prêt à vendre chèrement sa défaite. Demain aura lieu la pesée officielle ouverte au public à 13h00 au MGM Grand Arena.