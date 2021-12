Pas de fêtes, rassemblements de masse du 30 décembre au 2 janvier en raison de COVID-19, augmentation des cas Omicron au Karnataka

Il a déclaré qu’aucune fête ou événement comme avoir des Disc Jockeys dans les clubs et les restaurants ne serait autorisé.

Compte tenu de la situation du COVID-19 et du nombre croissant de cas de variante Omicron du nouveau coronavirus, le gouvernement du Karnataka a déclaré mardi qu’aucune fête ou rassemblement de masse ne serait autorisé dans l’État du 30 décembre au 2 janvier.

« Nous avons eu une réunion avec des experts par vidéoconférence concernant les célébrations du nouvel an, en gardant à l’esprit les cas liés au COVID-19 et à Omicron », a déclaré le ministre en chef Basavaraj Bommai aux journalistes.

Sur leur recommandation, le gouvernement a décidé d’interdire les rassemblements de masse dans la ville et dans d’autres lieux publics de l’État.

« Nous interdisons les rassemblements de masse dans des lieux ouverts. C’est dans tout l’État du 30 décembre au 2 janvier », a déclaré Bommai.

Il a déclaré qu’aucune fête ou événement comme avoir des Disc Jockeys dans les clubs et les restaurants ne serait autorisé.

« Les clubs et les restaurants ne seront autorisés à avoir que 50% de la capacité, mais il est interdit d’organiser des fêtes et des Disc Jockeys », a déclaré Bommai.

De même dans les appartements également, il n’y aura pas de soirées ni de DJ et les associations de résidents devront veiller à ce que les règles ne soient pas enfreintes.

Jusqu’à 19 cas de variante Omicron du nouveau coronavirus ont été signalés jusqu’à présent dans l’État.

