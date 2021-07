Pas de fin aux malheurs du secteur de l’aviation à court terme

in

Il envisage que l’international reste modéré et ne se redresse que d’ici FY24.

Décrivant un tableau sombre, le consultant mondial en aviation CAPA pense que la deuxième vague de Covid pourrait précipiter un effondrement du secteur de l’aviation.

Il prévoit ~ 82% de la demande pré-Covid d’ici mars 2022 et peut-être ~ 100% d’ici H2FY23.

Avec un risque croissant du côté de l’offre, la structure de la concurrence pourrait changer à court ou moyen terme, entraînant une course de 2-3 chevaux dans le secteur, a-t-il déclaré.

