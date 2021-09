Pas de fonds pour plus d’aide de la TPS aux États, les revenus augmenteront: le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj

Les recettes fiscales brutes au cours des quatre premiers mois de cet exercice ont bondi de 29%, même par rapport au niveau d’avant Covid. (Image représentative)

Même si « toutes les entreprises » affectées par l’imposition rétroactive sont « positives » à régler leurs différends dans le cadre de la dispense spéciale offerte par le gouvernement, le Centre s’assurerait auprès d’elles des couvertures d’indemnisation dans les cas où toutes les « parties intéressées distinctes » ne se seraient pas engagées à cesser les litiges une fois les différends réglés, a déclaré à FE le secrétaire au revenu Tarun Bajaj. Cairn Energy – le gouvernement avait levé 98% des plus de 8 100 crores de Rs perçus en tant que taxes rétrospectives de la société énergétique écossaise – était à bord pour résoudre le différend fiscal, a-t-il déclaré.

Sur la plupart des gouvernements des États susceptibles d’être confrontés à un choc de revenus en raison de l’expiration prévue de la période de compensation de la TPS le 30 juin de l’année prochaine, le responsable a plaidé une absence absolue de ressources pour l’extension du mécanisme, mais a déclaré une augmentation des revenus de la TPS grâce à la rationalisation des taux. structure et une meilleure conformité amélioreraient probablement la situation. “Où est l’argent? Le produit du cess jusqu’à la fin mars 2026 est nécessaire pour financer la (facilité de prêt spéciale) pour le déficit des exercices 21 et 22 », a-t-il déclaré.

Le mécanisme de compensation de la TPS assure une croissance annuelle des revenus de 14% pour les États pendant cinq ans jusqu’en juin 2022. Le fonds de cess désigné est bien en deçà du niveau requis au cours de l’exercice 21 et devrait également faire face à un énorme déficit au cours de l’exercice en cours. Tous les États sont à la recherche d’une extension de la couverture.

Bajaj s’est dit convaincu que le ratio impôts bruts/PIB du Centre s’améliorerait pour atteindre 12 % du PIB à moyen terme (il n’était que de 10 % au cours de l’exercice 21) et que le dynamisme fiscal serait supérieur à 1 % à partir de l’exercice en cours. . Des revenus plus élevés pour le Centre renforceraient la dévolution aux États, a-t-il noté.

Concernant la croissance des recettes fiscales dépassant les performances économiques globales, Bajaj a déclaré qu’une combinaison de plusieurs facteurs, notamment une tendance à une plus grande formalisation – et une bien meilleure conformité, augmentait les revenus. Alors que de nombreux analystes pensent que le processus de formalisation qui a éliminé des milliers d’unités du secteur informel a été forcé et pourrait être un frein à la croissance, le secrétaire au revenu a une vision plus nuancée. « S’il n’y avait eu que la formalisation, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’aurait pas augmenté de 62 % en un an pour atteindre 2,88 crore de lakh Rs jusqu’au 23 septembre (cet exercice). Elle est bien supérieure à la croissance normale qui est de 10 %. «Nous avons collecté de nombreuses informations (sur les profils de revenus probables basés sur les habitudes de dépenses et les ventes) sur les contribuables, et nous les leur reproduisons, les obligeant à payer volontairement les impôts (complets). Nous avons assuré une meilleure conformité », a-t-il déclaré.

Bajaj a déclaré que les recettes fiscales brutes dépasseraient l’objectif budgétaire de l’exercice 22 de Rs 22,17 lakh crore. Par ailleurs, un autre responsable avait déclaré à FE que les recettes fiscales nettes du Centre pourraient dépasser l’objectif budgétaire d’environ 2 lakh crore au cours de l’exercice 22, couvrant en grande partie le coût budgétaire supplémentaire des mesures de relance annoncées par le gouvernement jusqu’à présent.

À l’ordre du jour des deux groupes de ministres mis en place par le Conseil de la TPS pour établir la feuille de route pour l’augmentation des revenus, le secrétaire a déclaré : produits à une autre dalle et problèmes de conformité. Ce n’est pas qu’à partir de 11% (taux courant neutre sur les revenus), le RNR sera d’emblée porté à 15% environ. Ce n’est peut-être pas la meilleure solution. Toutes les questions sont sur la table et il appartient aux GoM de les relever dans leur sagesse.

Selon Bajaj, une expansion de l’assiette des contribuables de la TPS a également contribué à augmenter les impôts directs. « Étant donné que les renseignements sur la TPS sont partagés avec le service de l’impôt sur le revenu, il est difficile pour les contribuables d’échapper ou de sous-payer les impôts. Il existe actuellement jusqu’à 1,3 crore de GSTIN (le numéro unique attribué à chaque contribuable), contre 60 lakh en 2017, lorsque la TPS a été lancée.

Le Conseil de la TPS, tel qu’il s’est réuni à Lucknow le 17 septembre, a mis en place deux groupes de ministres des finances des États : pour augmenter les revenus.

Les recettes fiscales brutes au cours des quatre premiers mois de cet exercice ont bondi de 29%, même par rapport au niveau d’avant Covid (même période en FY20). Si ce rythme de croissance (sur l’exercice 20) se poursuit tout au long de cet exercice, la perception brute des impôts passera à 25,93 lakh crore au cours de l’exercice 22. Cela portera le ratio impôts/PIB à 11,6 % au cours de l’exercice 22, le plus élevé depuis l’exercice 2008, dépassant de loin le niveau budgété de 9,9 %. Ceci, bien sûr, suppose que le PIB nominal pour cette année touchera le niveau budgété de Rs 222,87 crore lakh, enregistrant une expansion annuelle de 12,9% sur l’estimation provisoire pour FY21. Le dynamisme fiscal atteindra également 2,2 au cours de l’EX22.

Bajaj a déclaré que le gouvernement avait reçu des commentaires positifs sur le projet de règles visant à régler les différends fiscaux rétrospectifs pour le transfert indirect d’actifs indiens et que les règles finales seraient bientôt publiées.

Selon le projet de règlement, pour que le gouvernement révoque la demande fiscale et rembourse les montants perçus sans intérêts, la partie concernée doit non seulement retirer tous les litiges en cours devant les tribunaux nationaux et les arbitrages en vertu des traités bilatéraux d’investissement déposés à l’étranger, mais également s’assurer que les dossiers déposés par toute « partie intéressée distincte », y compris les bénéficiaires effectifs, soient retirés. Cela signifierait que Vedanta devrait s’engager à retirer l’arbitrage déposé dans le cadre de la convention fiscale Inde-Singapour pour que Cairn Energy puisse bénéficier de la facilité offerte par New Delhi. Vedanta a demandé une indemnisation de près de 5 000 crores de roupies pour une baisse significative de la valeur de l’action en raison de l’avis d’imposition de 10 250 crores de roupies à la filiale de Cairn, alors Cairn India. Cairn India a ensuite fusionné avec Vedanta.