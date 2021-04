Pas de format de qualification Sprint ‘Grand Chelem’ à Monaco

Les nouvelles courses de qualification Sprint de Formule 1 ne conviendraient pas à toutes les manches du championnat du monde, a concédé le directeur général du sport automobile du sport.

Mais Ross Brawn a confirmé que le format, qui a été officiellement approuvé par la Commission F1 aujourd’hui, pourrait être déployé sur plus de manches au cours de la saison F1 2022 s’ils le considèrent comme un succès.

“Je ne suis pas sûr que ce format connaisse autant de succès à Monaco”, a déclaré Brawn sur le site officiel de la F1. «Nous considérons ces week-ends comme des événements du« Grand Chelem », répartis tout au long de la saison, donc c’est quelque chose de différent.

«Je ne pense pas que cela durera toute la saison, je pense que ce sera un nombre limité de courses, mais c’est à décider.

Bien que des pilotes comme Sebastian Vettel, Sergio Perez et Daniel Ricciardo aient remis en question la nécessité des courses supplémentaires, Brawn dit que les concurrents sont «ouverts d’esprit» à ce sujet. Il a déclaré que le sport pourrait abandonner le plan s’il «ne fonctionne pas», mais n’a pas indiqué comment son succès sera jugé.

«Les pilotes sont ouverts d’esprit sur le format», a-t-il déclaré, «et c’est tout ce que nous demandons, que les pilotes gardent l’esprit ouvert afin que nous puissions évaluer cet événement et ensuite nous décidons si à l’avenir, il fera partie de la saison de F1. .

«Si cela ne fonctionne pas, nous levons les mains et nous repenserons.»

Brawn tient à s’assurer que les nouvelles races ne diminuent pas l’importance de la course principale. “Nous voulons donner l’engagement des fans tout au long du week-end”, a-t-il déclaré. “Le Grand Prix de dimanche est fantastique, et nous ne voulons pas cannibaliser cela, mais nous voulons augmenter l’engagement un vendredi et un samedi.”

