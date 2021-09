Pas de fuite d’informations confidentielles sur la sonde Google, dit CCI à HC

in

La Commission indienne de la concurrence (CCI) poursuivra l’enquête en cours sur les accords de Google sur les smartphones Android, même si la Haute Cour de Delhi a noté lundi ses observations selon lesquelles le régulateur antitrust n’était pas responsable de la divulgation de son rapport d’enquête provisoire confidentiel aux médias. , et il mettra en place un panel pour examiner les allégations de la société de technologie.

Le juge Rekh Palli a pris acte de la position de CCI selon laquelle il n’a aucune objection à accepter toutes les demandes de Google concernant le maintien de la confidentialité dans ses enquêtes. Le tribunal a également noté que la CCI, lors de sa réunion du 23 septembre, avait déjà pris note des allégations soulevées par Google et avait recommandé la formation d’une commission d’enquête pour enquêter sur la prétendue fuite d’informations confidentielles d’enquête par les médias.

Cependant, le HC a donné à Google la liberté d’exercer un « recours légal » s’il y avait une nouvelle fuite dans les médias au sujet d’un rapport d’enquête provisoire confidentiel soumis par le bureau du directeur général à la CCI concernant l’enquête. Il a également clos l’affaire, affirmant que rien ne survit dans la pétition de Google.

Le HC a pris note du solliciteur général supplémentaire (ASG) N Venkataraman, qui, comparaissant pour le CCI, a fait valoir que l’hypothèse de fuite par la commission était erronée.

Il a déclaré que même si la commission s’en tient à la légalité de son ordonnance sur l’appel de Google contre l’ordonnance d’enquête du DG sur sa demande de confidentialité, pour accélérer la procédure, elle n’a aucune objection à accepter la demande de Google à cet égard. “CCI était disposé à maintenir la confidentialité…”, a déclaré l’ASG, ajoutant qu’il n’était pas question de violation ou de fuite d’informations confidentielles.

L’avocat principal AM Singhvi, représentant Google, a demandé à la Chambre d’enregistrer la position de la CCI selon laquelle elle était liée par ses déclarations afin de s’assurer que le grief de la société de technologie était traité.

Vendredi dernier, le HC s’était fortement opposé à la lettre écrite par un cadre supérieur de Google basé en Californie, avertissant le président du régulateur antitrust d’une action en justice concernant la prétendue fuite d’informations confidentielles.

