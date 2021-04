Abdul était également ravi de pouvoir aider et semblait s’amuser sur l’épisode en direct, en particulier en retrouvant Seacrest et Randy Jackson, qui est apparu un peu en vidéo pour dire bonjour à son ancien co-juge, et en travaillant. avec Katy Perry et Lionel Richie, qui, selon elle, étaient déjà amis. Et, Seacrest n’a pas seulement laissé son bonheur de pouvoir à nouveau travailler avec Abdul dans les souvenirs du passé, car il a également publié une photo cool du plateau: