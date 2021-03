Pas de gros problème, juste Simon Pegg, Rebecca Ferguson et plus encore pour la mission: Impossible 7 Set

Simon Pegg fait partie intégrante de la franchise Mission: Impossible depuis que son personnage, Benji Dunn, a fait ses débuts dans Mission: Impossible III. Jusqu’à présent, nous avons vu Rebecca Ferguson l’écraser en tant qu’Ilsa Faust dans Rogue Nation et Fallout, et comme Benji, elle est devenue un membre précieux de la distribution principale. Bien sûr, Ving Rhames les a battus tous les deux, car il est le seul acteur à part Tom Cruise à apparaître dans tous les films Mission: Impossible, bien qu’il ne soit apparu en tant que Luther Stickell qu’à la fin de Ghost Protocol. Le fait étant qu’à ce stade du jeu Mission: Impossible, il serait étrange que Pegg, Ferguson et Rhames ne soient pas impliqués dans ces deux prochains versements.