Pas de jeton OpenSea à venir ? L’ancien directeur financier de Lyft rejoint le populaire marché NFT et planifie son introduction en bourse

AnTy6 décembre 2021

« Vous seriez stupide de ne pas penser à ce qu’il soit rendu public », a déclaré Brian Roberts, directeur financier d’OpenSea qui n’a « jamais vu un P&L comme celui-ci ».

Brian Roberts, qui a récemment démissionné de Lyft après avoir passé 7 ans en tant que directeur financier (CFO) de l’entreprise, rejoint le populaire marché NFT OpenSea en tant que directeur financier.

Dans une interview avec Bloomberg, Roberts, qui a précédemment travaillé chez Microsoft et Walmart, a déclaré que la croissance des sociétés Web3 et, bien sûr, OpenSea ont fait de ce passage à la crypto un choix facile.

« Je n’ai pas été aussi excité à propos de quelque chose depuis très longtemps », a-t-il déclaré. « Cela me rappelle eBay de 1995. »

Fondé en 2017, OpenSea a explosé en popularité alors que la manie des jetons non fongibles a pris le courant de la cryptographie.

En août, le marché a dépassé les 3,4 milliards de dollars en volume, contre moins de 100 millions de dollars un mois auparavant, selon Dune Analytics. Cependant, depuis lors, le volume est en baisse continue, pour atteindre 2,37 milliards de dollars en novembre, contre seulement 4,5 millions de dollars en novembre 2020.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, OpenSea a reçu de nouvelles offres d’investissement qui pourraient augmenter sa valorisation à plus de 12 milliards de dollars. Le fondateur et PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a confirmé que la société discutait avec les investisseurs de la levée de fonds supplémentaires et déterminait actuellement le type d’investisseur qu’elle souhaitait attirer dans la société, selon un rapport de Bloomberg.

Cette année, OpenSea a levé 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars lors d’un cycle de série B dirigé par le géant du capital-risque Andreessen Horowitz en juillet, menant sa série A en mars.

Selon Roberts, OpenSea est déjà rentable. « J’ai vu beaucoup de P&L, mais je n’ai jamais vu de P&L comme celui-ci », a-t-il déclaré.

Bien qu’OpenSea n’ait pas besoin de lever plus de liquidités, a déclaré Robers, le nouveau financement peut être utilisé pour acquérir des entreprises, nouer des partenariats et créer des coentreprises pour étendre l’utilisation des NFT à de nouvelles industries.

Roberts, connu pour avoir guidé Lyft dans sa croissance rapide vers une offre publique initiale (IPO) réussie et une rentabilité ajustée, a également déclaré qu’il prévoyait déjà l’introduction en bourse d’OpenSea.

« Lorsque vous avez une entreprise qui grandit aussi vite que celle-ci, vous seriez stupide de ne pas penser à son introduction en bourse », a-t-il déclaré. Il «serait bien reçu sur le marché public compte tenu de sa croissance».

