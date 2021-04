Pas de jeu de voiture ou Android Auto? Amazon Music lance le «  mode voiture  »

Amazon vient de mettre à jour Amazon Music avec le « mode voiture », un nouvel écran plus grand pour les déplacements en véhicule.

La nouvelle interface comporte des boutons plus grands pour contrôler la chanson précédente et suivante, ainsi que la lecture et la pause. Il propose également une liste de listes de lecture et d’albums suggérés et offre un accès facile à Alexa. Le mode voiture Amazon Music est divisé en deux sections. La partie supérieure comporte des commandes de lecture. La moitié inférieure présente une collection de musique sur laquelle vous pouvez appuyer pour jouer.

Lorsqu’elle est ouverte, l’application répond également aux commandes vocales Alexa pour une expérience totalement mains libres. Le nouveau mode peut être activé lorsqu’il détecte qu’il est connecté au signal Bluetooth d’une voiture. Le mode voiture devrait rendre Amazon Music légèrement plus facile à utiliser dans le véhicule. C’est un domaine dans lequel Amazon a pris du retard par rapport à des concurrents comme Apple et YouTube Music.

Comment activer le mode voiture

Pour tout véhicule doté d’une connexion Bluetooth, Amazon Music détecte et affiche automatiquement le mode voiture. Si votre véhicule est plus ancien ou si vous n’utilisez pas le Bluetooth, vous pouvez activer le nouveau paramètre en suivant ces étapes.

Appuyez sur le Musique Amazon pour l’ouvrir. Naviguez vers le ‘ParamètresFaites défiler la page vers le bas et trouvez ‘Mode voiture‘et vérifiez-le.Quitter le mode voiture‘pour quitter l’interface.

Vous devriez maintenant avoir Amazon Music en mode voiture avec des commandes de lecture beaucoup plus grandes. Je peux voir que cela est utile pour les personnes âgées qui ont des problèmes avec certains des petits contrôles des applications de musique.

Amazon Music n’est pas aussi populaire que Spotify ou Apple Music, mais il se développe. Il compte plus de 55 millions d’abonnés à partir de janvier 2020. La réduction pour les membres Prime donne également à Amazon Music Unlimited une faible barrière d’entrée pour ceux qui font déjà partie de l’écosystème Amazon.

Le mode voiture d’Amazon Music est désormais disponible sur les appareils iOS et Android.

Vous aurez besoin d’un appareil iOS qui utilise au moins la version 10.7.0 ou un appareil Android qui utilise la version 17.74. Vous pouvez télécharger l’application Amazon Music depuis le Google Play Store et l’App Store.

La distraction au volant est la principale cause d’accidents et de décès sur la route aux États-Unis, selon la National Highway Traffic Safety Administration. La NHTSA a déclaré que la distraction au volant était responsable de 3 142 décès en 2019. Ce nombre a chuté en 2020, grâce à la pandémie qui a réduit la demande de déplacements domicile-travail. Amazon est un peu en retard à la fête ici avec le mode voiture car c’était l’un des derniers services majeurs sans cela.