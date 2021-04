“ Pas de leaders, pas de direction, pas assez bien ”

Liverpool et le manager Jurgen Klopp ont été critiqués pour leur gestion de jeu épouvantable après s’être effondrés lors d’un superbe match nul tardif avec Newcastle.

Les malheurs des Reds à Anfield se sont poursuivis samedi après-midi, alors que les hôtes inutiles ont été forcés de partager les points après un égaliseur Magpies de dernière minute à la cinquième minute du temps supplémentaire.

Liverpool a raté une énorme opportunité de terminer quatrième de la Premier League

Mohamed Salah semblait avoir mis les champions sur la voie d’une rare victoire à domicile en 2021 avec une frappe précoce. En fait, le but du roi égyptien à la troisième minute était le premier but de Liverpool en première période à domicile CETTE ANNÉE.

L’équipe de Klopp contrôlait le match et aurait facilement pu en avoir quatre ou cinq à la pause, mais elle a finalement été obligée de payer pour le manque de contact clinique devant le but.

Les Merseysiders ont enregistré 22 tirs sur le but du gardien de Newcastle Martin Dubravka – c’est plus que lorsqu’ils ont fracassé Crystal Palace 7-0 en décembre [14] – mais n’en a atterri que neuf sur la cible

Et ils ont payé le prix lorsque le Newcastle de Steve Bruce s’est rallié à la clôture et a eu le dernier mot, l’as d’Arsenal prêté, Joe Willock, sortant du banc pour marquer pour le deuxième match consécutif, gagnant un point crucial après que Callum Wilson ait vu son but tardif jugé. par VAR pour le handball.

C’est le dernier mauvais résultat de Liverpool, qui a vraiment eu du mal à domicile depuis le tournant de 2021, ne remportant que deux matchs dans un Anfield vide.

Ce fut un superbe virage et un tir de Salah pour donner une avance à Liverpool en première mi-temps à Anfield

Mais Newcastle a frappé dans la CINQUIÈME MINUTE de temps supplémentaire pour réclamer un match nul vital

Trevor Sinclair était dans la cabine de commentaires pour talkSPORT sur Merseyside, et il ne pouvait pas croire à quel point les Reds allaient de l’avant et comment ils ont laissé la victoire leur passer entre les doigts.

Et il a déclaré que l’équipe avait souffert des absences des «leaders» Jordan Henderson et Virgil van Dijk tout au long d’une campagne difficile.

“Liverpool ne peut pas terminer son dîner pour le moment”, a déclaré l’ancien international anglais.

«Ils auraient dû être hors de vue, ils auraient dû gagner ce match par quatre ou cinq buts, ils avaient tellement d’occasions.

«Ils ont réussi 22 tirs au but… ce n’est pas assez bon. Il faudrait dire que Dubraka était le meilleur tireur, il était l’homme du match, mais ce n’est pas suffisant pour Liverpool.

«Leur gestion du jeu était médiocre. Dans les dernières minutes, allez-vous continuer à essayer de marquer plus de buts, ou allez-vous garder le ballon et prendre la vie de ce match?

Danny Murphy ne pense pas qu’un “ blip ” d’une saison loin du football de la Ligue des champions forcerait Mo Salah ou Sadio Mane à quitter Liverpool

«Ils ont décidé de marquer un autre but – pourquoi? Pourquoi ne pas gagner ce match 1-0?

«Ils auraient dû perdre ce but 2-1, le but de handball devrait être un but, il n’y a aucun moyen pour Wilson de faire disparaître son bras et il était si près de son corps.

«Cette équipe de Liverpool n’a pas de leader. Vous regardez les leaders qu’ils avaient la saison dernière, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, ils ne sont pas sur le terrain.

«Je ne comprends pas la gestion de ce match. À la fin, Jurgen Klopp aurait dû être dans sa zone technique pour aboyer des ordres à ses joueurs pour s’assurer qu’un plan de match est exécuté dans les dernières secondes du match, et ce ne fut pas le cas.

“Donc Klopp et ses joueurs doivent tous assumer la responsabilité de cette performance et de ce résultat.”

Liverpool a été sans capitaine Jordan Henderson pendant la majeure partie de la saison en raison d’une blessure

Pendant ce temps, Klopp a été pressenti pour avoir une équipe importante cet été, avec Tony Cascarino, un certain nombre de joueurs n’ont pas d’avenir à Anfield.

“Je pense qu’un certain nombre de joueurs jouent pour leur avenir à Liverpool vers la fin de la saison”, a déclaré samedi l’animateur de talkSPORT.

«Je pense que Klopp va prendre quelques grandes décisions, car il le doit.

«Oui, il va récupérer les joueurs qui ont été blessés, mais je pense que la réaction et à quel point ils ont été parfois pauvres sans avoir les gros joueurs disponibles, a fait réfléchir Klopp à nouveau.

“Il pense probablement qu’il est peut-être temps qu’un ou deux d’entre eux, même s’ils ont été vraiment bons pour moi, doivent passer à autre chose.”