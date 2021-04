Pas de manipulateur de devises: la banque centrale indienne n’est intervenue que pour atténuer les volatilités

La roupie est maintenant tombée à des niveaux inférieurs à 75 par rapport au dollar.

La décision du département américain du Trésor de maintenir l’Inde sur sa liste de surveillance des manipulateurs de devises est injuste. L’administration Biden a déclaré qu’au cours des quatre trimestres jusqu’en décembre 2020, cinq grands partenaires commerciaux américains – le Vietnam, la Suisse, Taïwan, l’Inde et Singapour – sont intervenus sur le marché des changes de «manière soutenue et asymétrique avec pour effet d’affaiblir leurs devises. ». En réalité, la banque centrale indienne suit une politique non interventionniste, n’intervenant sur le marché des devises que pour atténuer les volatilités; l’intention n’est jamais de fixer la valeur de la monnaie locale à un niveau spécifique.

En fait, les politiques monétaires très accommodantes de la Fed américaine, visant à maintenir les taux d’intérêt bas et à stimuler l’économie américaine, ont incité les investisseurs à transférer de l’argent vers les marchés émergents à la recherche de meilleurs rendements. Le déluge de dollars – alors que les investisseurs de portefeuille étrangers investissaient de gros montants sur les marchés boursiers – a fait en sorte que la roupie est restée forte pendant près d’un an; ce ne sont pas les recettes d’exportation qui rapportent les dollars. La force de la monnaie a en fait nui à nos exportateurs, les rendant non compétitifs. Cette tendance s’est inversée depuis et les entrées sur les marchés boursiers en avril ont jusqu’à présent été négatives, la deuxième vague de la pandémie se révélant sévère. La roupie est maintenant tombée à des niveaux inférieurs à 75 par rapport au dollar.

Un manipulateur de devises est jugé sur trois critères: le pays doit avoir un excédent bilatéral significatif, avec les États-Unis, de plus de 20 milliards de dollars sur une période de 12 mois, un excédent du compte courant d’au moins 3% du PIB et aurait dû rendre net achats de devises à hauteur de 2% du PIB sur une période de 12 mois. L’excédent du compte courant de l’Inde est bien inférieur à 3% du PIB; l’excédent est minime et au mieux temporaire. L’Inde a presque toujours enregistré un déficit courant, parfois important. L’excédent bilatéral était également légèrement supérieur à 20 milliards de dollars en 2020.

Le département du Trésor a déclaré que la Reserve Bank of India (RBI) avait acheté des devises sur le net au cours de 11 des 12 mois de 2020, avec une intervention nette atteignant 131 milliards de dollars, soit 5% du PIB. RBI a, bien entendu, acheté des dollars pour renforcer les réserves de change; il a acheté quelque 100 milliards de dollars l’an dernier. Il ne devrait pas être critiqué pour cela. Un trésor de guerre est nécessaire pour un pays comme l’Inde, non seulement pour pouvoir financer les importations, mais aussi pour se protéger d’une sortie massive et soudaine de dollars. Après tout, les flux de portefeuille peuvent être volatils. Bien que les États-Unis aient qualifié l’Inde de manipulateur de monnaie à plusieurs reprises – en décembre 2018, puis à nouveau en décembre 2020 après avoir été rayée de la liste en mai 2019 – aucune mesure sérieuse n’a été prise. Espérons que cette fois aussi, l’approche des États-Unis restera la même.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.