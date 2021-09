Pas de match entre Moreno et Hinostroza dans un grand match

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ange Moreno (21-4-2, 6 KO) et Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO) a disputé le championnat d’Europe des poids mouche vacant. Moreno est entré dans le combat de manière plus agressive, avec de bonnes impulsions d’attaque-défense qui ont porté leurs fruits et ont augmenté ses chances de réduire Hinostroza. Pourtant, il tenait bon dans ces premiers tours avec une grande résistance à la punition et, petit à petit, commençait à répondre à celle de MaravillaBox. Le public, partagé entre les deux boxeurs qui se battaient à côté de chez eux, scandait les deux noms vibrant d’échanges de coups, dans l’un desquels Moreno était compté après un léger contact avec la toile ; c’était le sixième épisode.

L’ancien challenger mondial s’est bien remis et les deux prétendants ont continué à nous ravir avec d’impressionnants croisements d’éclats d’obus. Des rondes précieuses comme la huitième offraient les mains les plus dures à l’athlète d’origine péruvienne, mais le travail du Golden Boy avait une plus grande composante de continuité. Les manches de championnat l’étaient plus que jamais, l’incertitude sur les cartes régnait et les deux méritaient de gagner pour leur performance, coup après coup sur le fil, donnant une chute (non calculable en cartes) d’Hinostroza entre les cordes qui, heureusement, cela n’a eu aucune conséquence sur son physique.

Un affrontement de têtes au onzième a provoqué une hémorragie au niveau de l’œil gauche de Moreno, mais les deux guerriers ont continué à offrir un spectacle à savourer. Et on a fait ça jusqu’au bout de plus d’une demi-heure de pure boxe, de choc des styles et de lamentations de ne pas avoir deux ceintures d’Europe à distribuer. Les cartes ont rendu une décision avec une décision de 115-113, 114-114 et 113-114, une égalité juste après ce qui a été vu dans l’ensogado.

Lors des matchs précédents de Valdemoro, la soirée MaravillaBox, il y avait un grand spectacle son et lumière avec un apéritif digne des deux matchs principaux.

ledesma chrétien (2-0, 2 KO) a battu le Nicaragua au deuxième tour de son combat super léger Élie Enoch Pérez (0-1). Le Madrilène était meilleur depuis le début et l’arbitre a dû arrêter le combat après une batterie de coups portés à l’anatomie de son rival.

Au poids super moyen, Iker Fernández (1-0, 0 KO) a battu le Russe Elkhan baïramov (1-15, 1 KO). Après un premier tour dominé par le débutant, au second les spectateurs retenaient leur souffle avec des échanges durs au centre du ring de part et d’autre. Fernandez a pris note et a semblé meilleur pour sa distance au troisième tour, avec une fin de partie tout aussi passionnante au quatrième. Les cartes étaient 40-36, 39-37 et 39-37 en faveur d’Iker Fernández.

Adrien Torres (2-1-1, 1 KO) et l’Algérien résidant à Barcelone Abdelkrim Zouad (0-0-1) a fait match nul, pas de match. Le débutant algérien des autres disciplines de contact était dur et habile, Torres sélectionnant davantage ses coups de poing, réalisant de bonnes mains à l’extérieur. Cependant, les Espagnols ont eu quelques difficultés au troisième tour en raison d’un certain assaut de l’Africain, de pure intensité. Après un autre tour final plein de tension et d’échanges, nous sommes arrivés à la décision des juges : tirage à la majorité, 38-38, 38-38 et 39-37 pour Torres.