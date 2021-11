Pas de matchs de Premier League, mais vous pouvez toujours regarder les meilleures joueuses de la Super League féminine, y compris le derby du nord de Londres et Man City contre Chelsea

Il n’y aura peut-être pas de football de Premier League ce week-end, mais vous pouvez toujours regarder les meilleurs joueurs du monde en action.

Man City affronte Chelsea et il y a un énorme derby au nord de Londres entre Arsenal et Tottenham en Super League féminine.

GETTY

Chelsea a remporté la Super League féminine la saison dernière et est l’une des favorites pour regagner son titre de champion cette saison.

Au cours des dernières saisons, le football féminin n’a cessé d’évoluer et a vu des joueuses vedettes battre de nombreux records tout comme leurs homologues masculins.

L’augmentation de la couverture médiatique et des investissements commerciaux a permis de combler le fossé entre les matchs masculins et féminins, avec un accord de diffusion « historique » avec Sky et la BBC aidant à attirer un public plus large.

La Football Association a également lancé une stratégie sur trois ans qui comprend l’augmentation du nombre de supporters assistant aux matchs de la WSL et vise une foule moyenne de 6 000 fans.

Et, ce week-end, deux cravates alléchantes sont prévues pour nous offrir quelques jours d’action gigantesques.

EDGE: Shebahn Aherne de talkSPORT se prépare à certains des plus grands affrontements de la WSL dans le cadre du week-end de football féminin

.

Man City peut-il se remettre de son début de saison difficile? Tottenham contre Arsenal : samedi 13 novembre

Coup d’envoi : 13h30

Lieu : Le stade de la Ruche

Écoutez: commentaire de talkSPORT 2 avec l’ancienne attaquante anglaise Lianne Sanderson

Le Derby du nord de Londres n’avait jamais joué dans le football féminin jusqu’à ce que les Spurs soient professionnalisées il y a deux saisons.

Déjà, cependant, les Gunners dominent, peut-être de manière compréhensible, leurs ennemis.

Arsenal a un record de 100% contre les Spurs en Super League féminine.

La première rencontre WSL entre les deux équipes a été un moment historique avec une affluence record de 38 262 fans au Tottenham Hotspur Stadium.

Les Gunners ont manqué les vainqueurs 2-0, grâce aux buts de Kim Little et Vivianne Miedema en deuxième mi-temps.

. – .

Miedema a marqué le deuxième but d’Arsenal contre Tottenham en novembre 2019

Cette saison, Arsenal a connu un début de vie brillant sous la direction du nouveau manager Jonas Eidevall, remportant ses six matchs.

Mais Tottenham, qui a repoussé la menace de relégation la saison dernière, a également bien commencé.

Ils ont remporté leurs quatre premiers matches de championnat, dont une victoire mémorable contre Man City, et totalisent désormais 13 points sur 18 possibles.

Leurs joueurs seront désespérés pour prouver un point contre les Gunners et s’assurer qu’il n’y a pas une autre perte pour leurs rivaux.

.

Tottenham a arraché un match nul tardif contre Manchester United la dernière fois Man City contre Chelsea: dimanche 14 novembre

Coup d’envoi : 15h

Lieu : Stade de l’Académie

Écoutez: commentaire de talkSPORT 2 avec l’ancienne attaquante de Leeds Lucy Ward

Chelsea et Man City sont des géants du football féminin et se complètent pour la ligue et les coupes nationales chaque saison, dirigés par certaines des superstars les plus talentueuses du monde.

Ils se sont affrontés dans la course au titre passionnante de la saison dernière qui s’est déroulée jusqu’au dernier match de la saison, les Blues d’Emma Hayes devenant champions.

Cependant, City a connu un début de saison terrible pour la nouvelle campagne, perdant ses trois premiers matchs.

L’équipe de Gareth Taylor a subi un certain nombre de blessures avec des joueurs clés tels qu’Ellie Roebuck, Lucy Bronze et Chloe Kelly tous forcés de manquer des matchs.

Et Chelsea, qui est actuellement deuxième de la WSL, sait qu’une victoire sera vitale alors qu’ils cherchent à mettre la pression sur l’Arsenal d’Eidevall en haut du tableau.

.

L’as anglais Millie Bright est un défenseur vedette de Chelsea À surveiller…

Vivianne Miedema (Arsenal)

Miedema est reconnue comme l’une des meilleures attaquantes du football féminin et est la meilleure buteuse de tous les temps de l’histoire de la WSL, avec 64 buts.

Elle a déjà marqué 10 buts dans toutes les compétitions, mais Miedema n’a pas marqué lors de ses trois dernières apparitions en championnat, une sorte de sécheresse pour l’as néerlandais.

Ses coéquipiers d’Arsenal se sont cependant intensifiés et les frappes de Beth Mead, Kim Little et Katie McCabe les propulsent vers un titre.

Nous ne nous attendons pas à ce que Miedema reste longtemps sans but et les Spurs pourraient la craindre samedi.

.

Miedema est mortel devant le but

Kit Graham (Tottenham Hotspur)

Graham a rejoint les Lilywhites à l’été 2019 en provenance de Charlton Athletic, où elle a marqué plus de 200 buts pour le club tout en jouant dans les divisions inférieures.

Graham et les Spurs ont tous deux gravi la pyramide du football pour atteindre la WSL, mais elle a fait face à une première campagne difficile avec le club, marquant seulement quatre buts en 19 apparitions.

Elle est bien connue pour ses capacités techniques et elle adore engager les défenseurs.

Graham a marqué le vainqueur lors de la victoire de la première journée contre Birmingham et espère marquer plus, en particulier avec Arsenal le prochain.

.

Graham peut être extrêmement vital pour les Spurs

Sam Kerr (Chelsea)

L’avant-centre australienne a connu sa saison la plus prolifique à ce jour, marquant 21 buts en WSL et 29 toutes compétitions confondues.

Ce transport a contribué au succès de la ligue et de la Coupe continentale des Blues sous la direction d’Emma Hayes.

Elle a formé l’un des partenariats de frappe les plus formidables du football féminin avec sa coéquipière Fran Kirby, la paire étant comparée aux légendes de Manchester United Dwight Yorke et Andy Cole.

Les attributs clés de Kerr sont son rythme, son athlétisme et son instinct, et elle a toutes les chances de se battre contre Miedema pour le Golden Boot.

.

Kerr est une machine à but

Ellen White (Manchester City)

White joue sa troisième saison avec City et a été un joueur d’équipe précieux.

L’attaquant international anglais a contribué 10 buts de la WSL à la cause la saison dernière alors que City n’a pas réussi à remporter le titre.

Elle a été utilisée comme une attaquante efficace qui est capable de lier le jeu et de créer des hectares d’espace pour ses coéquipiers, tout en terrorisant les défenseurs avec son bon positionnement et sa capacité de finition.

.

Les Blancs voudront figurer sur la feuille de match contre Chelsea